Asociaţia „Poiana Bucovinei”, un lung şir de invitaţii, care a fost inaugurat la Cîmpulung de Gheorghe Flutur

El înscrie, tot el scrie

Luni, 21 ianuarie, la Vatra Dornei s-a constituit Asociația Montană de Turism „Poiana Bucovinei”, ca urmare a votului în unanimitate din consiliile locale Vatra Dornei, Cîmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului.

Prezent la întîlnire, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a spus că astfel s-a dat startul întrecerii cu Valea Prahovei şi a explicat cum stă treaba cu legatul: „Ne leagă domeniul schiabil – județul Suceava are peste 16 km de pîrtii de schi -, ne leagă parcurile și rezervațiile naturale, ne leagă monumentele UNESCO, ne leagă satele tradiționale bucovinene, gastronomia, mozaicul multietnic și multicultural și pe distanță de 50 de kilometri poți beneficia de aproape toate formele de turism”.

Miercuri, 23 ianuarie, Gheorghe Flutur a trimis un comunicat în care spune că asocierea celor trei stațiuni de interes național din județul nostru, adică Vatra Dornei, Cîmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, pentru realizarea de obiective comune în domeniul turistic reprezintă un semnal că administrațiile locale din județ își doresc o abordare integrată, coerentă și inteligentă, care să ducă la o dezvoltare mai puternică a acestui sector economic în județ. Şi a mai spus domnul Flutur: „Am salutat acest demers, mai ales că pentru creșterea competitivității destinației turistice Bucovina este necesar ca în județul Suceava să fie creat un pol de dezvoltare turistică menit să coaguleze resursele și eforturile factorilor interesați de dezvoltarea întregii zone”. În comunicat se mai arată că autoritățile publice din cele trei localităţi staţiune au adresat Consiliului Județean Suceava invitația de a face parte din asociere, ținînd cont de atribuțiile care revin administraţiei judeţene în calitate de inițiator al programului de dezvoltare economică și promovare turistică a stațiunilor montane județene.

Şi acum să dăm timpul înapoi pînă pe 5 ianuarie, atunci cînd, prezent la inaugurarea pîrtiei de schi de la Cîmpulung, Gheorghe Flutur spunea că le va adresa o invitaţie primarilor din Vatra Dornei, Cîmpulung şi Gura Humorului pentru a înfiinţa Asociaţia „Poiana Bucovinei”: „Este o asociaţie în care eu cred foarte mult, cu domeniu schiabil în toate cele trei staţiuni. Gura Humorului are pîrtie, Cîmpulungul are de astăzi o pîrtie şi are şi Vatra Dornei pîrtii de schi. Cred că o ofertă inteligentă, grupată şi să gestionăm împreună aceste staţiuni turistice va face să cîştigăm, aşa cum Sinaia, Azuga, Buşteni, pe Valea Prahovei, au făcut deja. Şi asta pentru că avem nevoie aici, în Bucovina, de revigorarea turismului”.

Ce se mai invită unii pe alţii, ceva de speriat: cînd domnul preşedinte îi invită pe primari, cînd primarii îl invită pe domnul preşedinte. Pînă la urmă, din toată treaba asta în care sînt prinşi şeful Organizaţiei Judeţene a PNL, primarii PNL de la Vatra Dornei şi Cîmpulung Moldovenesc şi primarul PNL vopsit în independent de la Gura Humorului am înţeles, din nou, că domnul Flutur centrează, domnul Flutur dă cu capul şi înscrie, domnul Flutur ţine scorul şi tot el scrie la gazetă despre victoria obţinută.

