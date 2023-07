Profesoara, șefa de promoție, inginerul și școala

În calitatea sa de inspector școlar pentru limbi străine, profesoara Mariana Ciupu a văzut destule școli din județul Suceava și și-a format o părere despre condițiile de pregătire și despre calitatea procesului educațional. Doamna Ciupu a remarcat ceea ce a remarcat multă lume, și anume că infrastructura educațională s-a dezvoltat: „În mediul rural s-au făcut foarte multe investiții în școli, s-au făcut reabilitări, s-au modernizat sălile de clasă. Este mai mare dragul să lucrezi acum în mediul rural față de cum era în urmă cu 13 ani, cînd am intrat eu în învățămînt și mai erau școli care funcționau la nivelul epocii medievale”. Distanța mare față de municipiul Suceava o ține departe pe profesoara Ciupu față de una dintre școlile unde ar fi încîntată să aibă catedră: „Mie, spre exemplu, mi-ar plăcea să lucrez la școala de la Cîrlibaba. Dacă ar fi la cinci kilometri de Suceava, nu aș avea nici o ezitare. Este o școală luminoasă, recent renovată. Au table interactive, iar profesorii și colectivul mi s-au părut ok. Și la Poiana Stampei e ok. Este un campus școlar foarte în regulă, iar directoarea e foarte implicată. În mediul rural sînt școli care arată excelent și în care sînt condiții de lucru foarte bune”. De la profesoara Mariana Ciupu am aflat, în principal, cum stă învățămîntul sucevean la capitolul infrastructură.

Am aflat și cum stă la capitolul profesori de la Clara Avram, una din cele trei șefe de promoție de anul acesta de la prestigiosul colegiu sucevean ”Mihai Eminescu”. Întrebată în cadrul unei emisiuni la Radio Top dacă i-ar recomanda să facă școală la ”Eminescu” unui elev care a terminat clasa a VIII-a, în cazul că i s-ar cere acest sfat, Clara a spus: ”Dacă mi-ar cere cineva un sfat despre Colegiul <Mihai Eminescu> nu l-aș da. Întotdeauna am evitat asta, pentru că poți face performanță oriunde dacă ești pasionat și dacă ai puțin noroc măcar cu un profesor bun. Eu cred că la orice liceu din lumea asta există măcar un profesor extrem de bun. Peste tot poți face performanță. Eu nu regret că am terminat la <Eminescu>. Nu regret absolut deloc. Am avut de învățat atît de mult și despre oameni, și din punct de vedere academic”.

Vasile Tofan nu este nici profesor și nici elev. Domnul Tofan este de profesie inginer de școală veche, meserie pe care a practicat-o atunci cînd nu a fost primar al Fălticenilor și nici acum, cînd domnia sa este vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. Vasile Tofan este intrigat de faptul că școlile fără rezultate încă mai funcționează: „O unitate militară, dacă reușeai să îi iei steagul, drapelul, se desființa. Poate pare dur ce spun, dar dacă dintr-un liceu nu a reușit nimeni să promoveze Bac-ul, pentru ce să îl mai ții? În ultima vreme s-au făcut investiții în școli, dar rezultatele nu vin pe măsură. Sînt multe probleme în sistemul de învățămînt. Așadar, lucrurile sînt mai complexe. A fost greva generală a profesorilor, justificată, nu se pune problema asta. Însă, nu am văzut acum să nască anticorpi, nemulțumiri apropo de evoluția de la Bacalaureat”.

Așadar, infrastructură școlară, în general, este. Mai trebuie ca elevul să fie pasionat de ceea ce face și ca acesta să dea peste profesorul potrivit. Cu infrastructura e mai ușor, mai ales dacă primarul nu se uită la bani atunci cînd este vorba despre investițiile în școli. Cu restul e mai greu. Și uneori foarte greu, fie din cauza profesorului, fie din cea a elevului, fie din cauza amîndurora.