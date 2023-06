Opinia publică nu crede în lacrimi. Și nici în clarificările aduse de Robert Niță

Impresia generală este aceea că nu s-a vrut promovarea Forestei Suceava în Liga a II-a de fotbal, iar cel care nu a vrut a fost primarul Sucevei, Ion Lungu. Că nu s-a vrut promovarea cred și cei care au fost la meciurile Forestei de pe teren propriu tot campionatul, și cei care au fost la stadion doar la final, la turul pentru barajul de promovare cu Ceahlăul Piatra-Neamț, și cei care au urmărit transmisiunile făcute de Dinu Zară și Schip pe youtube, dar și cei care nu au fost la meci de ani de zile și care sînt ascultători dedicați ai Radio Șanț. Zvonerii și răspîndacii și-au făcut pe deplin datoria, și este dificil spre imposibil de combătut teoria conform căreia nu s-a dorit promovarea.

Vineri, 9 iunie 2023, într-o emisiune la Radio Top, cel care este considerat principalul vinovat pentru ratarea unei noi promovări, Ion Lungu, a declarat: ”Au apărut acuzații nefondate și se vehiculează că au zis jucători că de sus, de la Primărie, nu s-a dorit promovarea. Nimic mai fals. Așa cum se știe, Foresta are cel mai mare buget din toate cele 10 serii (serii cu cîte 10 echipe – n.r.) de Liga a III-a, de 3 milioane de lei. Dacă nu doream calificarea, de ce am mai pus acest buget? Apoi, am anticipat după ce ne-am calificat în finala barajului înainte de meciul de la Suceava că meciul retur de la Piatra Neamț va fi cu miză și am zis că vom pune 10 autocare la dispoziția suporterilor care vor să meargă acolo. De ce am mai fi făcut-o? Ne ascundem și nu vrem să vedem că echipa, de fapt, nu a jucat la Piatra”. Întrebat dacă municipalitatea va continua să finanțeze Foresta, primarul a spus că da.

Bun, poate nu este suficient ce a spus primarul pentru a schimba opinia publicului. Dar fostul mare internațional Dorin Goian ar accepta să primească ordine de la primar? Dorin Goian nu se teme că și-ar pierde postul pe motiv că nu-l ascultă pe primar, fiindcă el n-a venit la Foresta fiindcă nu avea ce mînca și pentru că nu avea servici, ci pentru a-și construi o carieră în atrenorat. Păi, dacă se află în lumea fotbalului, care nu este foarte mare, că este blatist, cine l-ar mai angaja? Apoi, cum ar putea un fost mare internațional să le ceară unor tineri jucători să se dea ”loviți”? Totodată, un fotbalist care vrea să ajungă să joace mai sus de Liga a III-a, de ce să devină blatist și să-și compromită cariera?

Totuși, ar trebui luată în calcul și varianta că atîta s-a putut. Că tinerii jucători au clacat psihic și de aceea au avut o evoluție penibilă, pierzînd meciul sezonului. Peste jumătate din echipa de start a Forestei a fost formată din jucători care au în jur de 20 de ani. Știind pentru ce joacă și văzînd în tribune vreo 10.000 de spectatori veniți să-i susțină pe adversarii lor, aceștia s-au pierdut. Unii dintre fotbaliștii suceveni erau atît de speriați încît atunci cînd au pășit pe teren erau albi ca varul.

Și mai trebuie spus ceva: la finalul meciului, în vestiar a fost jalea de pe lume. Cîțiva jucători au făcut adevărate crize de plîns, care au continuat în autocarul care i-a adus acasă. Și cum băieții nu sînt actori, ci niște simpli jucători de fotbal, cu siguranță că crizele de plîns nu au fost mimate. Și dacă s-a plîns atît de mult, s-a plîns pentru că băieților chiar le-a părut rău că au ratat promovarea.

Însă, atunci cînd opinia publică crede ceva cu tărie, acel ceva nu poate fi înecat, chiar dacă din lacrimi s-ar forma un iaz adînc de 10 metri, iar ceva-ul ar fi legat de mîini și de picioare, și ar fi aruncat în iaz cu două pietre atîrnate de gît. Nu poate fi înecat, pentru că atunci cînd se creează un curent de opinie foarte puternic, opinia publică nu mai crede în altceva, nici măcar în lacrimi.

P.S. Sîmbătă, 10 iunie, Robert Niță a avut un mesaj dur pentru toți cei care s-au folosit de o declarație de-a sa pentru a lovi în Dorin Goian și în Foresta Suceava. În cadrul podcastului Fanatik Superliga, Robert Niță povestise că un fost coleg de-al lui care este antrenor la o echipă de liga a III-a i-ar fi zis care este obiectivul său: ”Să pierd cu demnitate barajul. Obiectivul meu e să evit cu orice preț promovarea”. Pe 10 iunie, Robert Niță a spus, printre altele: ”În primul rînd eu nu am pomenit numele lui Goian și așa pentru ăștia care sînteți foarte deștepți și nu vă convine nimic nu era vorba despre Goian. Și cu asta cred că ar trebui să nu mai mîncați ce nu trebuie, pentru că dacă n-ar fi fost Goian nu s-ar fi auzit din nou, la superlativ, nu ar fi fost cîteva mii de oameni în stadionul ăla, săracul, vai de el, n-ați mai fi trăit emoția unui meci de fotbal. Acum toți sînteți mari suporteri ai Sucevei, ai Forestei, că merg lucrurile și că-i Goian acolo și că echipa a cîștigat”. Referitor la primarul Sucevei, Ion Lungu, despre care Robert Niță spune că nici măcar nu-l știe, acesta a afirmat: ”Pe domnul care e primar la Suceava nu-l cunosc, spre rușinea mea, nici măcar nu știu cum se numește, dar o să mă interesez și cînd vorbim data viitoare o să vă spun cum îl cheamă pe domnul primar, dar ăștia care le știți pe toate știți cum îl cheamă. Domne, să plece, să nu se mai bage primăria… Dacă pleacă de la orice club din țara asta, mai ales la cele de diviziile C și B, dacă primăriile, primarii nu ar mai băga bani, echipele respective s-ar desființa”.

Bineînțeles că vor fi mulți cei care vor spune că Robert Niță a reacționat astfel doar pentru că a fost rugat să o facă și că sigur este așa cum cred ei, și anume că echipa s-a dat la o parte în barajul de promovare. Știu ei mai bine și rămîne cum au stabilit.