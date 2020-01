Drumul expres al Sucevei e pe drum

Ministrul PNL al Fondurilor Europene, Marcel Boloş, la Realitatea Plus: „Din 2007 pînă în 2018, România a realizat 588 kilometri de autostradă. România a ieșit cu un ritm mediu de 50 de kilometri pe an. Este loc de îmbunătățire. Prioritatea numărul unu a României în ceea ce privește partea de proiecte de infrastructură este de închidere a coridoarelor transeuropene, în principal Coridorul IV. Adică partea de coridor care începe din Constanța, Pitești, Sibiu și ieșirea spre Nădlac. Este coridorul care are 770 de kilometri, din care astăzi lipsesc Sibiu – Pitești, Centura Bucureștiului la profil de autostradă și părțile neterminate Lugoj – Deva. Sînt părți de lucrări care sînt urgența numărul unu a României”.

Unde-s drumul expres Siret – Bucureşti şi autostrada Iaşi – Tîrgu Mureş cu care liberalii ne-au împuiat capul în timpul campaniei de demolare a Guvernului PSD? Sînt pe drum. Numai că vin ocolit pe la Piteşti şi Sibiu şi mai durează, fiindcă, după cum a spus ministrul, coridorul respectiv nu e gata.

PitEşti ceea ce faci