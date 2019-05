Domnilor ziariști,

Am remarcat cu plăcere faptul că în ultimul număr al revistei dv. ați găsit spațiu și pentru partidul mic dar vioi din care fac și eu parte: PMP. De asemenea, consider că apariția pe prima pagină a notiței referitoare la mine și la partidul pe care cu dragoste de oameni îl conduc în județul Suceava către cele mai înalte culmi de prosperitate (unde naiba am mai citit eu chestia asta?, ori m-o fi plagiat cineva chiar din străfundurile subconștientului meu?) este un lucru normal pentru o publicație care știe adevărata valoare a politicienilor. Pe care, neîndoielnic, o vom demonstra la apropiatele alegeri europarlamentare… și dacă nu, nu!, cum zicea bancul ăla străvechi.

Asta ca să înțeleagă tot omul că noi avem și simțul umorului, lucru dovedit și de repetatele îndemnuri la bună dispoziție (cităm chiar din domnia sa: „hă-hă-hă!”) lansate de însuși președintele nostru steaua polară a politicii românești, mult iubitul și stimatul domn Traian Băsescu. Ca să nu existe confuzii, vă rog să fiți atenți la fraza anterioară cînd dați textul la cules pentru ziar, astfel încît să apară „steaua”, nu 3, 5 sau 7 stele, în funcție de anul fabricației, și neapărat „polară”, cu literă mică, nu cu majusculă, ca să nu se creeze confuzia cu Polar de 40 de grade, în recipient de plastic.

În rest, da, apreciem textul scris de domniile voastre, și sîntem de acord că dl. Băsescu ar putea participa la dezbateri cu dl. Juncker, numai că nu „profunde”, cum ziceți dv., ci „pînă la fund”, ceea ce e cu totul altceva, mai ales dacă se găsesc și ceva cuburi de gheață, că doar se apropie vara, iar la ce canicule se anunță, e nevoie de multă gheață.

Marian Andronache, Preș. PMP Suceava