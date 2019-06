Domnilor redactori,

Subsemnatele Gabriela Mihai și Alexandra Chirilă, proaspăt numite în funcții de conducere la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, ne exprimăm nedumerirea, consternarea și nemulțumirea în legătură cu mai mult decît tendențioasele articole referitoare la domniile noastre (că cum altfel am putea să ne apelăm noi pe noi de cînd sîntem ceea ce sîntem!?) publicate pe paginile 1 și 3 ale numărului precedent din Jupânu’. Totodată ne vedem obligate să venim cu precizările necesare pentru ca cititorii ziarului dv. (ăia doi sau trei, cîți or fi…, că doar nu-și imaginează nimeni că panarama aia de ziar ar putea fi citită de mai mulți) să nu rămînă cu impresia că la IȘJ Suceava numirile se fac altfel decît pe fix trei criterii: competență, competență și competență. În plus, credem că v-ați dat seama că una din numiri, respectiv a mea (Gabriela Mihai) în locul Gabrielei Scutaru aduce și economii în sistem, la schimbarea plăcuței de pe ușă nefiind nevoie de o plăcuță întreagă, ci doar de jumătate, aia cu numele de familie, întrucît prenumele coincid. Pe de altă parte, dezavuăm (dacă nu cunoașteți cuvîntul, puneți mîna pe DEx, că omul cît trăiește învață) insinuările cum că ne-am fi lingușit pe lîngă genialul nostru ministru, eminentul savant de largă recunoaștere în interiorul partidului, marea doamnă a Educației românești, Ecaterina Andronescu, care ne este etern far călăuzitor și model de conduită și competență profesională. Cît privește poza în care eu, Alexandra Chirilă apar cu strălucitul „sculptor de suflete” (cum îi numea în general pe dascăli alt eminent profesor, distinsul Virginel Iordache, cu care sîntem mîndre că sîntem colege de partid) Ecaterina Andronescu, să știți că de fapt habar n-am cînd și cine a făcut-o, iar pe Facebook-ul meu trebuie că a postat-o vreun hacker-admirator, ori de-ai mei, ori de-ai distinsei. Așadar, numirile noastre s-au făcut pe criterii strict profesionale, lucru care se va demonstra și mai convingător la viitoarele concursuri de fixare pe post, cînd vă vom demonstra tuturor că doar competența ne e mamă, cam cît ne e mamă și doamna Cati, cum se zice la noi, la coafor.

Gabriela Mihai și Alexandra Chirilă, I.Ș.J.-iste făr’ de pilă