Domnilor Jupâni,

Subsemnatul Gheorghe Flutur (cred că în curînd o să vă las să-mi spuneți George, cum îmi spun prietenii, fiindcă văd că v-ați corectat cumva atitudinea față de mine, deci amintiți-mi după alegerile pe care am să le cîștig ca la următoarele replici în ziarul dv. să semnez „George”, de unde cei deștepți vor deduce că sîntem prieteni… și dacă nu, nu!, cum era poanta în bancul ăla cu Stalin!), după ce am văzut fotografia cu mine publicată de domniile voastre în numărul precedent din Jupânu’, precum și comentariile adiacente, mă simt obligat să vin cu cîteva precizări întru lămurirea cititorilor dv., dar și a viitorilor conducători auto de pe autostrada A7, care-i ca cînd ar fi făcută. Adică cînd e gata proiectul, și se vede clar că e gata, după cum arată dunga aia roșie (ptiu!, ce proiectanți or fi ăia de n-au găsit albastru și au trasat cu roșu, de o să creadă lumea că ditamai autostrada a fost făcută de Ciuma Roșie), tot ce mai rămîne de făcut e să găsești banii cu care să faci șoseaua, apoi constructorul, pe urmă administratorul și, cum zice vorba strămoșească, drum bun, cale bătută! După calculele mele, dacă mai prind vreo 14 mandate, o să participăm împreună la festivitatea de inaugurare. Acu’, dacă stau să mă gîndesc, cred că mai corect ar fi fost să o cheme A3,5, adică doar jumate din 7, fiindcă de la Pașcani încolo e un tronson comun cu autostrada Iași – București, așadar nouă ne revine doar jumătate.

Eh, astea sînt detalii. Important e că de la Siret se duce, peste văi și peste dealuri, peste rîul, ramul ucrainean și polonez, pînă hăăăăt în Suedia, fix la Malmoe, deci trebuie făcută cuvenita corectură: nu Cristiano Ronaldo, adică CR7, va circula pe A7, ci, dacă tot am zis că ar trebui să-i spună A3,5, îl aducem, adică îl lăsăm să-și plimbe bolidul pe A3,5 pe Zlaaaataaan Iiiibrahiiiimoviiiciiii! Așa-i că v-am rupt gura cu Ibra? Și-l aduc și pe Areni, să facă o reconstituire a golului ăla din meciul cu Anglia. Golul mileniului, văr bun cu Autostrada Mileniului. Adică într-o mie de ani e gata!

George Flutur, Preș. CJ, Autostradă ca a noastră nu mai e