Domnilor Jupâni,

Începusem chiar să mă îngrijorez că de ceva vreme nu prea m-ați băgat în seamă, probabil fiindcă ați fost prinși prioritar cu subiecte legate de pandemie. Numai că reapariția mea în revista dumneavoastră într-o fotografie dublată de un citat din mine însumi mă îndeamnă să cred că ați ajuns la adevărul suprem, anume că virusurile trece, iar primarii rămîne!, ha, ha,ha! Cred că nu mai e nevoie să spun și că asta-i o glumă, dar și că agramații sînt în altă parte, că doar n-oți fi pus botu’ să credeți că eu așa mă exprim.

Revin la conținutul principal: fotografia despre care vorbim, în care eu apar cu un fel de botniță, e binevenită acum, înainte de campania electorală, ca să știe pizmașii că nici măcar o botniță nu mă poate împiedica să-i mușc pe toți contracandidații mei, adică pe cei care vă doresc răul dv., drrrragilorrrr mei suceveni, știut fiind faptul că numai eu vă doresc binele, așa cum ați putut constata în ultimii 16 ani. Pe de altă parte, textul de pe fundal („Drum de mare viteză Ploiești – Pașcani”) este depășit de vremuri, varianta corectă (reactualizată chiar după ședința la care am participat la București, și despre care vorbiți în textul de sub poză) fiind „Drum de și mai mare viteză Ploiești – Suceava”, asta după ce, prin luările mele de cuvînt de la respectiva dezbatere, am reușit să impun această modificare. E drept și că domnii miniștri despre care ați scris, trei la număr, liberali de-ai noștri devotați cauzei, au pus și o condiție, cred eu, pe deplin realizabilă cu ajutorul dumneavoastră, al presei, și desigur al cetățenilor: realegerea mea pentru încă un mandat (deocamdată, pentru a finaliza lucrarea asta încă ne-ncepută, dar ca și demarată!), iar dacă o fi să preia Ciuma Roșie puterea și să se opună din nou construirii drumului, pentru cîte alte mandate o mai fi nevoie pentru a finaliza această lucrare, știut fiind că eu cînd mă apuc de ceva, nu mă las pînă nu și termin ce-am început.

Pe scurt: la toamnă aveți grijă pe cine votați, dacă vreți drum de și mai mare viteză decît drumurile de mare viteză! E valabil și pentru Popovici ăla al vostru care poate mai scapă de amenzi, derbedeul, că pentru el oricum toate drumurile sînt de ilegal de mare viteză!

Primar Lungu Ion, făcînd rachetă din orice camion