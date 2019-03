Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a fost la New York, unde s-a întîlnit cu reprezentantul României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, cu care a discutat despre susținerea candidaturii României ca membru al Consiliului de Securitate ONU: „Şi-acum, domnule ambasador, că am rezolvat ce-aveam de rezolvat, aş vrea să merg şi eu în celebrul parc care apare în toate filmele. Imposibil să nu mă întîlnesc pe-acolo cu Harrison Ford sau măcar cu Lady Gaga şi Bradley Cooper. Că dacă află că am fost pe-aici şi nu le-am dat un autograf se supără”.

Fiţi sociabili!