Dai şi cîştigi

Întîmplare adevărată petrecută săptămîna trecută. Doi foşti parlamentari liberali de Suceava erau la masă într-o cafenea cochetă din municipiul reşedinţă de judeţ. Şi ce să facă doi foşti parlamentari la o cafea dacă nu politică?

După ce ne-am salutat, unul dintre parlamentari mi-a spus că tocmai au ajuns la o concluzie în legătură cu soarta alegerilor parlamentare. Fostul mi-a zis că PSD tot cîştigă alegerile pentru că promite că dă. Că dă pensii, că dă salarii, că dă tichete, că dă bine la tot poporul. În unele cazuri pentru că numai spune că dă. PNL tot o încasează la alegerile generale, cele care dau majorităţile parlamentare care formează guvernele, pentru că spune că va lua. Fostul făcea referire la declaraţiile liderului PNL, Ludovic Orban, cu privire la angajaţii din industria IT. Chiar dacă a stîrnit un val de nemulţumire, domnul Orban nu a cedat, spunînd: „Am exprimat un punct de vedere pe care îl mențin. PNL a adoptat un document care se numește « Principiile bunei guvernări liberale », care este un document pe care l-am făcut public, unde am enunțat principiile care stau la baza guvernării. Acolo este « principiul non-discriminării și al egalității efective în fața legii », care înseamnă inclusiv egalitatea de tratament fiscal. Nu sînt de acord cu stilul acesta de a guverna în care se creează anumite avantaje unor categorii pentru a le fideliza. PSD-ul a fost maestru în stilul ăsta de guvernare. Creează anumite avantaje unor categorii pentru a le fideliza din punct de vedere electoral, generînd o formă de discriminare față de alții. Nu am nimic cu IT-iștii, nu am nimic cu companiile de IT, dimpotrivă, apreciez foarte mult contribuția companiilor și a angajaților la PIB. Pe de altă parte, este un lucru de bun simț, sînt 7 milioane și ceva de români care plătesc impozit pe venit, indiferent din ce încasează venitul. Există și alte mecanisme de a susține anumite zone din economie, unde trebuie să existe o anumită prioritizare”.

Poate că domnul Orban are dreptate. Şi poate că şi cei doi foşti parlamentari PNL de Suceava au dreptate. Este un mai mult decît poate, fiindcă normal că alegătorului îi place mai mult cum sună „îţi dau” decît „îţi iau”.

Comentariu difuzat de Radio Top Suceava – 104 FM.