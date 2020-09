Cumătră dragă,

Iacătă că o venit şi ziua cînd în sfîrşit s-o dat un nou avînt atît şcolilor de pretutindeni cît şi primăriilor de pe tot cuprinsu mapamondului pămîntesc ca un exemplu de urmat de către toţi copiii lumii care formează tineretu mondial cu tot cu speranţele necesare zilei de azi unde pesediştii de pretutindeni încearcă în zadar să introducă derută şi confuzie generală sîmţind că este depăşiţi de istoria contemporană şi nemaiavînd nici o putere de noţiune aşa cum bine s-o văzut mai deunăzi cînd o picat la vot şi nu s-o mai putut ridica de jos la nivelu aşteptat de complicii lor. Da bine că o început pînă la urmă cu brio această primă zi de şcoală cu emoţiile aferente ceea ce se petrece pe trei culori ca niciodată ca dovadă că nici domul Şpiru Haretu nu s-o gîndit la treaba asta iar acuma prin sat pe la noi umblă şcolarii îmbrăcaţi în aceste culori de-i mai mare dragu să stai la portiţă şi să-i urmăreşti cu ochii din cap cum se îndreaptă spre educaţia mult aşteptată dat fiind scenariile adoptat de guvernu domnului Orbanu pentru a nu mai sta în calea pademiei de viruşi şi pentru a nu răspîndi peste tot respectiva pademie care Doamne fereşte se poate răspîndi şi în cabinetele de votare întrucît îndată trebuie să mergem să ne votăm actualu nostru primar şi actualu nostru preşedinte de judeţ şi din cauză la răspîndire se poate deruta populaţia locală şi poate aplica ştampila pe cine ştie ce pesedist apărut pe nepusă masă. Şi fiindcă am trecut la această realitate imediată trebuie neapărat să te anunţ că domnu nostru preşedinte de ţară Verner dragu de el o stabilit printr-o lege de suflet ca la iarnă toată deaspora voastră să poată vota două zile în loc de una ceea ce înseamnă pe de o parte că în caz că în prima zi ai votat din greşală cine ştie ce vinitic de pesedist să poţi vota a doua zi pe cine trebuie şi anume pe un domn de-a dreapta domnului Orbanu de la guvernarea ţării ca să nu mai auzim în veci că vine unu şi altu cu iniţiativă de a arunca ţara în haos şi desperare sau de a pune frînă la dezvoltarea economică şi socială în plină dezvoltare cum s-o văzut şi la capitala ţării unde o pornit cel mai mare metrou din istoria naţională care o dus la economie de combustibil şi la salvarea planetei pămînteşti de toate relele puse la cale de chineji şi de americani şi de ruşi la un loc. Şi bine ar fi ca domnu nostru preşedinte de ţară Verner să ridice problema pe plan mondial ca toată lumea de pe planetă să umble după aceste trei scenarii stabilite de domnu Orbanu respectiv să ştim de departe cu cine avem de-a face respectiv să ne ferim de oamenii îmbrăcaţi în roşu precum pesediştii de pretutindeni dar să ne apropiem cu încredere de oamenii îmbrăcaţi în galben sau în verde cu respectarea tuturor regulilor de distanţare faţă de ceilalţi cetăţeni care-s îmbrăcaţi de capu lor chiar dacă poartă mască sub nas ca să ne deruteze şi în același timp să ne infecteze cu viruşi de pademie şi cu doctrine străine de neam şi ţară. Iar acuma cu părere de rău vreau să-l anunţ pe această cale de corespondenţă pe domnu nostru Orbanu dragu de el că nu-i adevărat că nu se poate naşte copii cu cravată la gît sau fetiţe cu tocuri cui în picioare sau bebeluşi cu mască pe faţă fiindcă la noi în sat s-o născut deja un băieţel cu mască de moşneag de culoare verde ceea ce esplică în mod ştiinţific că mamele noastre trebuie educate şi stimulate să se prăsească în mod responsabil după scenariile stabilite de guvernarea domnului Orbanu fiindcă atuncea fără doar şi poate se vor năştea negreşit şi domnişoare cu tocuri cui în picioare şi fotbalişti cu crampoane şi chiar şi doctori gata îmbrăcaţi în combinezoane şi cu măşti pe gură şi nas fapt care va duce la economii majore de achiziţii şi implicit la creşterea bugetului consolidat deci la un nivel de trai cu totu şi cu totu superior pe tot cuprinsu patriei ceea ce va da posibilitatea de creştere în continuare a punctelor de pensie sau la dublarea alocaţiilor sau chiar la relansarea marilor investiţii îndelung aşteptate de întregul nostru popor. Şi fiindcă iarăşi mi-am adus aminte de scenariile electorale din deaspora voastră am uitat să-ţi spun că dacă nu se deschide la voi secţiile de votare şi se dă glas la votarea prin corespondenţă tu să ai grijă să scrii neapărat două scrisori respectiv una într-o zi şi a doua în a doua zi prin care să-l votezi de două ori pe domnu Orbanu dragu de el şi să-i urezi la sfîrşit să se străduiască să facă cu nevastă-sa măcar un băiat cu crampoane la picioare şi o fată cu tocuri cui în picioare iar dacă o fi să iasă şi a treilea să-i urezi să se nască cu cravată la gît ca pe urmă să-l moştenească la conducerea ţării în viitoru apropiat şi îndepărtat. Drept pentru care închei frenetic prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înfiorare.

Fiţi sociabili!