Cumătră dragă,

Iarăşi vreau să-ţi spun a nu ştiu cîta oară că această pademie cu care ne confruntăm din ce în ce mai tare nu are numa părţi pozitive de relaxare da are şi sumedenie de părţi negative printre care menţionez în mod special pericolu la care se poate expune clasa politică de pe plan local şi naţional care o intrat în campanie electorală de alegeri şi care din cauză ca să fie recunoscuţi de publicu electoral trebuie să se expună fără mască pe nas şi pe gură punîndu-se în pericol mortal în conjunctura actuală. Noroc însă că nu s-o interzis să apară cu figura liberă de mască în fotografiile afişate de-a curmezişu străzilor care şi la noi pe uliță o spînzurat ca un fel de covor din material plastic unde este înfăţişat domnu nostru preşedinte de judeţ dragu de el iar alăturea cu dînsu este arătată figura lu domnu nostru primar care mai bine îi punea mască tricoloră pe figură ca să nu-l mai văd la faţă fiindcă nu se mai satură de mandate şi promite la lume iară şi iară fel de fel de minciuni cu ghiotura iar noi aşteptăm de douăzeci de ani să ne puie asfalt pe uliţă şi lumină electrică în casă în timp ce dînsu îi dă înainte cu sala de sport unde să se joace meciuri şi să se învîrtească spectacole de datini şi obiceiuri sau alte revelioane cu multă lume ceea ce acuma promite greşit avînd în vedere distanţările stabilite prin lege aşa că mai bine s-ar apuca de asfaltat uliţa noastră cum îţi spuneam. Fiindcă ca să dau un exemplu pozitiv eu m-am căţărat noaptea trecută cu scara şi am luat acasă covoru de plastic şi l-am tăiat cu foarfeca de jur împrejur pe domnu nostru preşedinte de judeţ dragu de el şi l-am lipit pe scoarţa de la căpătîiu patului alături de domnu nostru preşedinte Verner dragu de el pe care l-am furat încă de anu trecut de pe gardu primăriei cînd s-o făcut referent şi am votat toată lumea cu da încît acuma avem parte de libertate şi stat de drept peste tot în ţară avînd totodată şi o sumedenie de drepturi şi libertăţi care din păcate este interpretate greşit de unii cetăţeni iresponsabili care nu poartă măşti şi nu se spală pe mîini încît creşte mereu şi mereu număru de infectaţi prin saloanele arhipline de terapie intensivă şi ne face rău ca imagine externă ca să nu mai spun de turismu practicat iresponsabil în ciuda amenzilor şi indicaţiilor transmise de domnu Orbanu şi chiar şi de domnu nostru preşedinte Verner dragu de el. Şi iarăşi îmi vine în minte cum s-o anulat întîlnirea deasporei voastre şi s-o interzis horele la care ne mai întîlneam să dezbatem situaţia geostrategică în care ne aflăm da cel mai greu am de suportat aşa cum ţi-am mai menţionat cu suspinele-n gît lipsa lu Ionel a lu Adiasporiţei care s-o temut să vie vara asta ca să nu mă infecteze pe cale bucală şi nazală şi sexuală cu pademia răspîndită prin avioanele cu care se transportă aceşti viruşi blestemaţi de colo-colo prin lumea largă. Şi pe lîngă aceşti viruşi menţionaţi şi-o băgat coada acel virus de comunicare introdus anume de pesediştii naibii de la guvernarea din parlament care aşa cum spunea pe bună dreptate domnuu preşedinte de ţară Verner trebuie neapărat să băgăm la cap că această gaşcă politică vrea să ne îmbolnăvească definitiv iar dînşii să se instaureze iarăşi la conducerea ţării pe fondu unei absenţe fără precedent a poporului român la alegerile electorale din toamna asta care ne bate la uşă. Iar acuma văzînd dragostea populară a românilor pentru domnu Orbanu îi tot mănîncă palmele să voteze o nouă noţiune de cenzură politică la adresa partidului conducător ca să arunce în mod definitiv ţara în haos începînd chiar cu dublarea alocaţiilor în aceste momente de pademie financiară globală cînd toţi oamenii de pe mapamondu pămîntesc îşi strînge curelele ca să treacă toamna şi iarna cu bine şi să aibă timp savanţii de renume mondial se inventeze acel vaccin de eradicare a imunităţii prin care se poate salva planeta de la dezastru. Şi ca să sar de la una la alta ştii că ţi-am zis de acele stele căzătoare pe care m-am dus să le văd culcată pe spate în iarbă ele fiind denumite ştiinţific cu numele de peseide adica de fapt nefiind stele propriu-zise ci mai degrabă nişte patricole misterioase care lumenează ca arteficele şi se împrăştie la întîmplare pe ogoarele noastre ceea ce eu credeam că nu este de fapt decît nişte sateliţi cu ajutoare de la americani sau de la uniunea europeană care ni li trimete special ca să ne scoată din criza economică în care ne aflăm. Da cînd colo am găsit dimineaţă împrăştiate pe ogor numa nişte poze cu primaru nostru botos ceea ce am tras concluzia că iarăşi o fost vorba de un virus de dezinformare politică. Drept care închei somnoroasă prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu îngreţoşare.

Fiţi sociabili!