Cumătră dragă,

Tocma ce s-o sărbătorit treizeci de ani de la mineriadele cu mineri şi tocma ce domnu nostru preşedinte Verner dragu de el s-o referit la pedepsirea acestor mineri de către justiţia noastră independentă prin băgarea lor în şomaj sau prin închiderea minelor unde aceştia se ascunde de ochii lumii şi pune la cale felurite potlogării democratice care ne putem trezi oricînd cu surprize puse la cale de aceiaşi pesedişti buieci şi plini de hormoni sexuali care-i poate chema peste noapte pe aceşti mineri să vină cu ciomegele lor jegoase şi să strice echilibru bugetar şi social instaurat de domnu Orbanu dragu de el şi de domnu Cîrţu dragu de el. Da pînă atuncea pînă la revenirea minerilor peste democraţia noastră europeană iacătă că o muiere care-i zice advocata Renata care o făcut-o jegoşii de pesedişti advocată a poporului nostru încearcă să pună frînă la dreptatea socială impusă prin impoziţionarea pensiilor speciale mai nesimţite decît aceste hoarde de mineri care prin sat pe la noi se spune că provine aceste pensii nesimţite tot de la aceşti mineri încă de pe vremea acestor mineriade nesimţite ca un fel de cadou de la pesedişti şi de-atuncea trăieşte ca bulibaşii din banii poporului cu milioane şi milioane la teşcherea în timp ce noi care am contribuit la bunăstarea de drept a poporului nu avem nici un fel de lege de cadou financiar din partea camerelor reunite şi asta se reflectează în nervii care-i avem în cap de cînd cu relaxarea pademiei atît în aer liber cît şi în aer în general care ne face să nu mai ţinem cont de nimica şi să evităm de ciudă regulile de distanţare sociologică iar pe urmă să ne trezim cu noi şi noi focare ceea ce advocata Renata nici nu-i pasă cînd de fapt ar trebui să ţie cu poporu şi nu cu aceşti nesimţiţi de securişti de pe vremea tovarăşului Iliescu care acuma o ocupat toate posturile de conducere şi se poartă ca interlopii şi de asta eu zic că la această nesimţită de avocată Renata i-ar trebui să o scoată definitiv din funcţie fiindcă cînd o cocoţat-o acolo ca advocată a poporului nu ne-o întrebat nimenea pe noi oamenii din popor şi o fost pusă acolo noaptea ca hoţii fără alegeri democratice anticipate şi fără să-l întrebe pe domnu nostru preşedinte Verner dragu de el. Iar aceste nedreptăţi care ne-o cuprins şi pe noi bucovinenii chiar în vremea acestei pademii am putut să le aducem la cunoştinţa domnului Orbanu dragu de el care ne-o făcut o importantă vizită de lucru cu ocazia inundaţiilor tradiţionale din această perioadă care şi ele provin tot de la aceşti pesedişti da care le-o combătut pe loc împreună cu domnu nostru preşedinte de judeţ care o afişat peste tot printre oameni nişte planşete de contracarare şi de promovare din care ne-am dat seama că la conducerea ţării şi a Bucovinei se găseşte o echipă de ispravă în stare să ne scoată teferi şi nevătămaţi din toate pademiile posibile şi imposibile şi să ne proiecteze înspre relansarea economică mondială care se vede deja la capătu tunelului săpat în stîncă de liberalii aflaţi la conducerea ţării şi care tunel are la intrarea lui o echipă de control epidemic prin care nu va trece în ruptu capului nici un miner pesedist şi nici un magistrat nesimţit care ştie numa să încaseze aceste pensii neţinînd seama de dreptatea socială care vrea s-o facă domnu Orbanu dragu de el sprijinit de domnu nostru preşedinte Verner dragu de el pe care îl aşteptăm şi pe dînsu să poposească în Bucovina şi să-l ridice în slăvi pe domnu nostru preşedinte de judeţ şi să se inspireze de la planşetele dînsului pentru a dezvolta planurile de relansare economică a ţării noastre cu ajutoru banilor europeni care vine gratis sub formă de milioarde şi milioarde de euro şi care trebuie mers acolo şi aduşi încoace dar din cauza spurcaţilor de pesedişti şi a acestei advocate Renata ne pune frînă la relansare şi ne întoarce înapoi la sărăcia din vremea lu Dragnea şi Olguţa care pe vremea lor o aruncat România în haos iar acuma nu mai găsim drumu pînă la aceste fonduri de bani bancabili atît de necesari pentru dezvoltarea durabilă preconizată de domnu nostru preşedinte de judeţ şi de domnu Orbanu dragu de el. Însă acuma cînd îţi scriu prezentele rînduri de scrisoare la noi în Bucovina se desfăşoară scoaterea moaştelor de la Sfîntu Ioan care din păcate este interzis să le pupăm ca altădată iar domnu nostru primar metropolitan o rămas cu sute şi mii de oale de sarmale pe care nu le poate servi pelerinii iar eu m-am gîndit să trimetem aceste sarmale ca plocon la comisiile europene iar dînşii să se îmbuneze şi să ne trimeată prin poştă milioardele cuvenite pentru relansare ca să nu mai bîjbîim noi prin aceste tuneluri pline de hoţi şi de mineri jegoşi.

Drept pentru care închei înciudată prezenta scrisoare iar pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu relansare.