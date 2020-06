Cumătră dragă,

De prima şi prima dată ţin să-ţi menţionez ca să nu uit o altă bazaconie introdusă de pesediştii infectaţi cu ciumă roşie în camerele de la parlament mai precis bazaconia cu educaţia sexuală permanentă şi obligatorie de unde se vede că aceşti pesedişti nu mai poate de bine şi de buiecie şi se gîndeşte după cum vezi că am constatat numa şi numa la campania electorală şi la felurite prostii care nu zic că n-ar fi valabile pentru sănătatea sexuală a naţiunii da acuma chiar nu-i nici timpu şi nici momentu să ne relaxăm de tot pînă la acest demers legislativ sexual de care lumea nu are nevoie nici momental şi nici pe perioada verii astronomice fiindcă deocamdată nu se ştie dacă n-o să ne întoarcem Doamne fereşte la starea de urgentare sau la starea de alertare şi dacă nu cumva americanii nu s-o dus special în spaţiu cosmic ca să ne spioneze cu binoclu cum ne facem noi această educaţie sexuală peste tot în natură şi să facă pe urmă fel de fel de filme de interes artistic ca să cîştige bani cu ghiotura pe spinarea noastră ca să nu zic mai rău taman acuma cînd s-o sărbătorit treizeci de ani de la mineriadă şi domnu nostru preşedinte Verner dragu de el s-o referit la pedepsirea acestor mineri de către justiţia noastră independentă prin băgarea lor în şomaj sau prin închiderea minelor unde aceştia se ascunde de ochii lumii şi pune la cale felurite potlogării democratice care ne putem trezi oricînd cu surprize puse la cale de aceiaşi pesedişti buieci şi plini de hormoni sexuali care-i poate chema peste noapte pe aceşti mineri să vină cu ciomegele lor jegoase şi să strice echilibru bugetar şi social instaurat de domnu Orbanu dragu de el şi de domnu Cîrţu dragu de el. Şi îţi spun aceste realităţi pornind de la nişte zvonuri scornite în mas media de ştiri false prin care se introduce în populaţie frica de ziua de mîine cum că domnu Cîrţu dragu de el o cheltuit pînă acuma toţi banii de pensii şi salarii de la buget şi o făcut achiziţii eronate fără măsură da eu ştiu precis de la conferinţele de la aparatu de radio cum stă de fapt şi de drept realitatea adevărată precum că domnu Cîrţu ştie aşa cum ţi-am mai spus din ce în ce mai precis cît s-o cheltuit şi cît o mai rămas din bugetu de vesterie a ţării care nu este sac fără fund şi care chipurile ne poate duce pe toţi la fund în prăpastie sau la suprafaţă la sapă de lemn dacă ne luăm după gura slobodă a numitei Olguţa că altfel nu pot să-i spun care acuma în loc să ţie cu asteritatea sănătoasă declarată de domnu Cîrţu sare la clanţă prin toate comisiile ezistente în cele două camere şi se dedă la inepţii de tot felu capabile să ducă în oroare opinia publică românească şi să facă în aşa fel încît să revină din nou pademia pe meleagurile noastre istorice în timp ce pesediştii dînseia să pună mîna pe alegerile electorale care se apropie şi să-şi facă de cap prin acte sexuale destrăbălate în detrimentu oricărei distanţări sociologice impusă de situaţia de fapt şi de drept iar această numită Olguţa dacă tot se află în călduri mai bine s-ar duce să se răcoreacă pe lună în spaţiu cosmic estraterestru unde n-are decît să le facă educaţie sexuală la americanii care stă pe uscat şi se uită cu binocluri la starea geostrategică a naţiunii noastre. Iar acuma vreau să revin din nou la domnu nostru preşedinte Verner dragu de el şi să-ţi reamintesc cum o spus şi o repetat dînsu de mai multe ori în faţa naţiunii cum că virusu de pademie nu se poate alunga din ţară cu voturile pesediştilor ci numa şi numa cu măsurile domnului Orbanu dragu de el de distanţare şi de igienă reciproc avantajoasă şi am să am de adăugat că nici cu destrăbălare sexuală nu se poate radica această pademie blestemată chiar în aceste momente de cumpănă cînd tînăra noastră generaţie se află în toiu examenelor naţionale de educaţie unde mai degrabă se dă dovadă de educaţie la limba şi literatura română şi la aritimetică sau la alte ştiinţe şi nicidecum nu se dă dovadă de educaţie sexuală la care visează aceşti pesedişti care le fierbe orzu întrînşii de-atîta buiecie şi care n-are decît grija alegerilor electorale prin care vrea să se întoarcă înapoi la conducerea ţării cu scopu de a vinde Transilvania la unguri şi Bucovina la austrieci ceea ce nici domnu nostru preşedinte de judeţ nu este de acord şi face zi de zi tot posibilu în aşa fel încît să rămînem pe veci stăpîni atît noi cît şi urmaşii urmaşilor noştri. Drept pentru care închei pe loc prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu calmare.

Fiţi sociabili!