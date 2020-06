Cumătră dragă,

De cîteva zile nu-mi mai încap în piele de bucurie şi de veselie datorită la starea de liberare care ne-o făcut-o cadou domnu nostru preşedinte Verner dragu de el în timp ce tot satu nostru şi-o revenit şi el la starea de altădată ba încă s-o relaxat şi mai tare această stare prin deschiderea teraselor de-a lungu şi de-a latu localităţii care pînă acuma era deschisă numa în faţa la buticu lu Covrigel proaspăt apărut în coastă cu primăria şi oferind la vînzare cu deamănuntu încă din timpu pademiei mai multe feluri de dezinfectanţi pentru intern şi estern şi la care am solicitat şi noi să ne scoată la vînzare vaccinele pe bază de beşină de dihor şi o mulţime de măşti de caporal şi de doctor de la malăncile noastre populare autorizate chiar de domnu nostru ministru de la cultură şi lăudate peste tot de domnu nostru preşedinte de judeţ ca produse în Bucovina care acuma săracu este luat în răspăr de pesediştii care în loc să-şi vadă de infecţia lor cu ciumă roşie se tot leagă de dînsu pe motiv că o fost infectat de noua pademie şi o stat în izolare de carantină ca cînd ar fi stat la puşcărie săracu de el şi de asta ca să le dăm peste nas la aceşti pesedişti care visează numa şi numa la campania electorală am organizat ieri pe toloacă un meci de fotbal de divizie prin care am scos din sala mare de sport toţi contacţii locali şi după ce i-am dezinfectat şi i-am ventilat bine de tot cu evantaiele inventate de noi i-am format în două echipe de divizie conduse de doi căpitani îmbrăcaţi în cele două tricouri cumpărate de domnu primar din capitala ţării olain la o licitaţie de ajutorare a decedaţilor de la terapie intesivă şi deci la flueratu de început de meci fluerat de şefu de post care de la ziua copilului nu mai are de controlat declaraţii şi nici de cercetat la domiciliu gospodinele aflate în stare de izolare în carantină deci odată cu acest fluerat s-o dat startu la o adevărată relaxare generală cu fente care totuşi trebuia să respecte atît distanţarea de doi metri cît şi dezinfectarea pe mîini şi deci ne-am permis şi noi doamnele să ne uităm la acest meci de fotbal de divizie. Şi noroc că ne-am dus la faţa locului fiindcă dacă nu ne duceam era cît pe ce să păţim o revenire la starea de urgenţă ulterioară şi asta din cauză că n-o trecut bine nici zece minute de la flueratu şefului de post că cei doi căpitani locali de echipă o căzut la pămînt ca seceraţi de pademie fapt la care s-o sesizat pe loc grupa de intervenţie sanitară formată din moaşa comunală Săftica lu Spiridş alături de bracardiera venită de la capitala de judeţ în calitate de logodnică a şefului de post cu care s-o combinat pe parcursu stării de alertă şi o înfiripat cu dînsa un fel de căsătorie socială cu distanţare la doi metri unu de altu şi cum am zis echipa respectivă s-o repezit asupra primului căpitan local de divizie care o declarat gîfîind că nu mai poate răsufla din cauza tricoului de căpitan de la capitala ţării din care iese o duhoare de sudoare de nesuportat ceea ce domnu primar trebuia să spele înainte cu apă şi săpun cele două tricouri cumpărate la licitaţie în loc să se fălească cu ele aşadar cu o ventilaţie profesionistă executată asupra celor doi căpitani locali de echipă ne-am descurcat şi de data asta şi pe urmă ne-am dus cu toţii să ne relaxăm la una din terasele deschise de-a lungu drumului principal cale de cinci kilometri dus şi de cinci kilometri întors unde ne-am relaxat chiuind pînă dimineaţă cînd o început să bată grindina şi ne-o fugărit pe toţi pe la casele noastre. Iar odată cu amiaza cînd ne-am trezit tufă de mahmuri ne-am adus aminte cu toţii că n-am mai intrat într-un muzeu de vreo trei luni de zile şi dintr-o dată ne-o secat la lingurică aşa un dor de muzee că era să cădem din picioare în uliţa mare ca să nu mai spun că n-o trecut multă vreme şi peste asta s-o adăugat şi un dor nebun de teatru şi de concerte sinfonice de la care am fost opriţi prin stările de urgenţă şi de alertă încît chiar că am căzut cu toţii laţi ca morţi în mijlocu drumului şi nu ne-am mai putut ridica pînă cînd n-o sosit în mijlocu nostru domnu ministru de cultură în persoană la braţ cu domnu nostru preşedinte de judeţ care domn ministru ne-o promis că ne dă la toţi cîte o suvenţie în bani fiind consideraţi de dînsu cu toţii ca persoane artistice bucovinene independente şi deci fără mijloace de trai datorită recesiunii economice de pademie ceea pe loc ne-am revenit şi îndată ne-am ridicat din glod şi ne-am îndreptat înapoi spre terasele rămase fără muşterii care şi ele suferea din lipsă de fonduri de ajutorare de la stat da care o zis la televizor domnu Orbanu dragu de el că se rezolvă şi asta tot prin suvenţii de ospitalitate şi de şomaj tehnic ceea ce ne-o făcut să ne veselim cu toţi dimpreună şi să chefuim iarăşi pînă la ziuă. Drept care închei ostenită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu uşurare.

Fiţi sociabili!