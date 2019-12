Cumătră dragă,

De la bun început vreau să-ţi menţionez că Sfînta Icoană a Sfintei Parascheva o lăcrimat în continuare fără încetare pe peretele din faţa patului alături de toate icoanele prezente pînă în ziua de azi cînd am primit o scrisoare de la Ionel a lu Adiasporiţei care de aproape doi ani nu s-o mai ostenit să-mi scrie diferite rînduri de dragoste şi de iubire şi care scrisoare are o întîrziere de aproape două luni faţă de data poştală din prezent şi cum am citit de nenumărate ori această scrisoare prima dată cu sufletu la gură şi de mai multe ori cu lacrimi în ochi iacătă că abia astăzi am priceput toate sensurile şi toate cuvintele scrise de dînsu şi-mi pare foarte rău cu această ocazie că n-am primit la timpu cuvenit respectiva scrisoare pe care de-atuncea o ţin la piept lîngă inima care-mi bate cu cea mai mare putere şi deci dacă primeam respectivele rînduri la timpu cuvenit nu mai făceam greşelile pe care le-am făcut îndemnată de asociaţia femeilor intelectuale de la noi din sat şi anume s-o adulesc fără măsură pe doamna Viorica de la programu de guvernare care de fapt o fost o făţarnică şi o comunistă şi pe deasupra o turnat numa şi numa minciuni în speranţele noastre naţionale şi acuma o sosit timpu să-ţi exprim milioane de scuze pentru toate scrisorile din ultima vreme unde te dezinformam din toate puterile despre scena politică de la noi din sat şi de pe plan naţional ponegrind în acelaşi timp o serie de eroi a contemporaneităţii care acuma s-o reunit la guvernare şi la conducerea statului de drept pentru a îndrepta aceste lucruri stricate de făţarnica de Viorica care nu merită să-i mai zic doamnă la fel cum nu merită să le spun doamne intelectuale la cotrenţele intitulate astfel din asociaţia de care-ţi pomeneam şi care mai bine şi-ar face bagajele şi s-ar tot duce unde vede cu ochii ca să nu mai primejduiască conştiinţa la diferiţi oameni simpli şi cinstiţi de la noi din sat şi care acuma în prezent îşi plînge în pumni datorită la rezultatele de la votarea din tura a doua de scruting cînd s-o instalat de fapt şi de drept la conducerea ţării domnu preşedinte Verner dragu de el cu un scor istoric şi un vot pentru normalizarea la toţi românii şi pentru o Românie normală aşa cum visez şi eu încă din fragedă pruncie şi cu această ocazie iarăşi îmi cer milioane de scuze pentru cuvintele inconştiente care le-am adresat în scrisorile mele faţă de acest mare patriot care nu contează că-i neamţ ba dimpotrivă contează că nutreşte nişte sentimente româneşti cum nu s-o mai văzut pe scena noastră politică ci dimpotrivă s-o străduit din toate puterile să înlăture toţi pesediştii din funcţiile de conducere de la programu de guvernare care la drept vorbind şi aşa cum îmi menţiona în scrisoare şi Ionel a lu Adiasporiţei dragu de el acest program este de fapt o mare minciună colectivă a acestor pesedişti şi vorba lu acelaşi Ionel dacă mă uit cu atenţie în buzunaru de la capot nicidecum nu am mai mulţi bani în respectivu buzunar ci dimpotrivă am numa nişte mărunţiş nenorocit cu care nu am cum să cumpăr nici un fel de prosperitate promisă de minciunoasa de Viorica care înhăitată cu prefăcuta de Olguţa ne-o dus de nas pe întregu popor şi ne-o făcut să credem că există bani destui în visteria ţării de la buget şi cînd colo acel buget de la visteria ţării are acuma numa găuri din care lipseşte miliarde şi miliarde de lei atît pentru dezvoltarea comunităţilor cît şi pentru pensii şi concedii medicale ca să nu mai spun de nenumăratele datorii acumulate la diferite ministere conduse de fel de fel de acoliţi şi amante puse de pesediştii naibii în aşa fel încît acuma săracii de miniştri puşi să conducă actualu program de guvernare nu mai are pe unde scoate cămaşa din pantaloni şi în acelaşi timp trebuie să facă eforturi neomeneşti ca să repare găurile lăsate de minciunoasa de Viorica şi de pesediştii din gaşca ei care ca dovadă s-o săturat pînă şi dînşii şi o dat-o afară pe uşa din spate punînd în locu ei tot un pesedist fără organe genitale care pînă la urma urmelor o să ducă de rîpă şi acest partid comunist care ne-o derutat timp de treizeci de ani de la revoluţie. Şi ţi-aş tot spune ce mi-o mai scris Ionel a lu Adiasporiţei dragu de el dar însă nu mă pot ţine să nu remarc chiar astăzi de marea sărbătoare naţională cînd trebuie să fiu mîndră că sînt româncă normală şi mîndră că am scăpat de aceşti comunişti în frunte cu minciunoasa de Viorica. Drept pentru care închei festiv prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu avîntare.

Fiţi sociabili!