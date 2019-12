Cumătră dragă,

Iacătă că din cauză că am ajuns atîta de tîrziu săptămîna trecută cu alaiu nostru femenin la capitala ţării dat fiind că ne-am poticnit printre tranvaie şi maşini parcate pe trotuare peste tot aşa încît n-am apucat s-o luăm pe sus la momentu respectiv pe doamna Viorica şi s-o purtăm pe braţele noastre în văzu forurilor europene de resort acuma ne plîngem în pumni după a doua tură de scruting petrecută pe neaşteptate atît în urbanu românesc cît şi în ruralu românesc de la ţară dar însă mi-am dat seama acuma că degeaba ne tot plîngem noi în pumni de ni se scutură cămeşile pe noi de durere fiindcă este foarte clar că acest teuton de Claps Verner s-o urcat cu picioarele încălţate pe toate procentele româneşti şi de-acolo de sus o reuşit a doua oară să arunce România în haosul ăsta periculos guvernat de duhurile liberale rele ceea ce mă face să nu mai am nici o speranţă asupra viitorului nostru şi a copiilor noştri. Şi asta acuma am curaju să ţi-o spun pe de-a dreptu fiindcă voi cu toată deaspora voastră aţi adus ţara noastră în această situaţie de haos care mă nelinişteşte şi mă zdruncină în continuare cel mai mult la emoţii şi la intelectu meu de femeie cumsecade în toată puterea cuvîntului deoarece este în continuare de neiertat cum de-aţi putut voi de la deaspora s-o ignoraţi definitiv şi abrupt şi de data aceasta pe doamna Viorica de pe buletinele de votare şi să puneţi ştampila pe trădătorul de programe de guvernare Claps Verner care iarăşi o ieşit cu procentaje trucate şi cu nasu pe sus fără a răspunde nici în finală de faptele sale în faţa poporului şi chiar a deasporei voastre cu care vă făliţi mai departe peste tot în Europa şi în întreaga lume ceea ce-i păcat atît faţă de Dumnezeu cît şi faţă de democraţie în general şi ar fi trebuit măcar în ultimu ceas să vă plîngeţi şi voi în pumni cum face săracu popor român din care vă trageţi din punct de vedere genetic şi cultural şi care iarăşi mă repet că o făcut totu pentru voi iar voi acuma nu i-aţi dat înapoi nici măcar recunoştinţa cuvenită şi vă comportaţi aproape ca nişte duşmani a poporului însăşi. Şi fiindcă am ajuns iarăşi la această idee care mă frămîntă ca o obsesie îţi declar din nou şi din nou cu strîngere de inimă că-s nu oarecum supărată ci de-a dreptu revoltată pe tine şi pe toată deaspora încît iacătă cum am ajuns în starea de fapt şi de drept să te desconsider total şi definitiv din sufletu meu fiind rămasă de-acuma fără bani în buzunare şi fără pensie şi fără salar mărit ca să nu mai spun că nu mai am nici siguranţa zilei de mîine şi cînd mă uit prin sat nu mai văd de jur împrejur nici măcar un program de dezvoltare rurală şi nici urbană dar în schimb văd cum se accentuează în mod dramatic schimbarea climaterică locală prin apariţia ceţii şi a brumei şi a chiciurei ca să nu mai spun de schimbarea de mentalitate la nivel de toate uliţele satului unde se vede de la o poştă că guvernu lu Mandolină n-o reuşit să echilibreze bugetu şi nici deficitu de care-s vinovaţi miniştrii lui puşi cu lopata iar parcă văd că ceea ce ne aşteaptă după Ziua Naţională nici nu vreau să-mi imaginez căci se prefigurează de-acuma încolo o iarnă grea cu ger şi cu nămeţi şi ceea ce la voi în deaspora nu se prefigurează fiind la adăpost de aceste schimbări climaterice planetare nefericite. Şi degeaba încearcă unii şi alţii să se prefacă că nu s-o întîmplat nimica pe acest fundal şi să organizeze diferite sărbători de ziua Bucovinei noastre sau de ziua naţională a ţării noastre căci pînă şi doamna Viorica s-o prăbuşit în desperare şi o demisionat de la conducerea partidului lăsînd în locul dumneaei pe un domn Ciolanu sau Colacu de care nu o auzit nimeni de pe la noi şi care chipurile va conduce de-acuma încolo programu de guvernare însă eu îţi spun din sursele mele care se aud pe la colţuri că dînsu nu-i decît un spion securist tocmit de duhurile liberale rele să destrămeze partidu doamnei Viorica şi să-l reseteze de tot ca dovadă fiind izolarea acestei doamne Viorica la organizaţia de femei adica clar că vrea să ne trimeată pe noi toate doamnele de nădejde din electoratu cinstit la cratiţa democraţiei în timp ce dînşii să rămînă să-şi facă de cap ca nişte holtei dezmăţaţi prin camerele parlamentului unde mişună fel de fel de femei uşoare şi necinstite certare cu morala creştină şi cu valorile clădite cu atîta trudă de o pleiadă de doamne bărbate cum ar fi doamna Olguţa sau doamna Rovana sau doamna Firea sau chiar însuşi doamna Viorica care deocamdată-i înecată în lacrimi amare. Drept care închei şi eu înlăcrimată prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu cutremurare.

