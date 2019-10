Cumătră dragă,

Aşa cum ţi-am menţionat săptămîna trecută cînd nu începuse să se precipiteze aiurea această hoardă de duhuri liberale rele şi de neaveniţii naibii deci aşa cum ţi-am menţionat în scris negru pe alb noi chiar ne-am strîns cu toţii cu mic cu mare într-un pelerinaj pe cinste ca să ne închinăm la moaştele Sfintei Paraschieva care este ocrotitoarea Moldovei noastre şi care pe vremuri l-o ocrotit şi pe domnu nostru Ştefan cel Mare ca această Sfîntă să facă o minune în parlament şi în guvern şi să răstoarne situaţia asta care m-o întors cu susu-n jos şi care m-o făcut din om neom iar după ce am săvîrşit cu brio acest pelerinaj ne-am dat seama că el n-o fost de-ajuns de suficient iar acuma ne-am pus pe gînduri cu toţii cu mic cu mare ca să găsim nişte metode suplimentare de acţionare ca s-o menţinem la guvernarea ţării pe doamna Viorica care de fapt şi de drept nu poate fi contracarată de nimeni în privinţa programului de guvernare şi care va continua în acest fel. Fiindcă aşa cum am constatat a nu ştiu cîta oară pe propria noastră răspundere în momentu de faţă toată lumea are bani în buzunare şi pensii şi salarii mărite ca să nu mai spun de siguranţa zilei de mîine şi cît şi programe de dezvoltare rurală şi orăşenească fără precedent şi asta-i păcat de la Dumnezeu să se ducă de rîpă din cauza la această hoardă de duhuri liberale rele pusă să deie peste cap toate aceste realizări şi iarăşi mi se face rău în stomac şi în tot corpu fizic ca săptămîna trecută cînd iadu pe pămînt s-o ivit din beznele opoziţiei liberale şi din beznele din mintea lu teutonu de Claps Verner prin aceste şmecherii importate din America numai şi numai ca s-o răstoarne cu tot cu programu de guvernare pe această femeie extrem de femenină da şi extrem de hotărîtă şi s-o înlocuiască cu dînsu în campania prezidenţială cînd iarăşi şi iarăşi este posibil să se poate descătuşa forţele răului asupra naţiunii pentru a ne lăsa pe noi toţi în pragu iernii fără o fărîmă de program de guvernare şi de prosperitate şi cu sufletu cernit şi îndurerat referitor la şmecheriile care le-o pus la cale prin aşa-zisa investire a unui zdrăngănitor din mandolină adus şi lepădat pe scena politică de apele murdare a Dîmboviţei la fel de murdare ca conştiinţele din juru penalului de Bîrnă care l-o prins cu matrapazlîcuri europene din care culmea culmilor şi-o mituit toţi acoliţii iar acuma dă toţi cu subsemnatu la procuratură iar ăştia are neruşinarea să se prezinte în faţa noastră la televizor cu promisiuni bugetare dezastruoase şi cu obrăznicie deşănţată. Iar acuma după toate aceste dezvăluiri negative vine şi vremea pentru o rază de soare ori chiar mai mult decît o rază de soare ci de-a dreptu un curcubeu de bun augur prin faptu că la rugăciunile noastre de la pelerinaju către moaştele Sfintei Paraschieva care este ocrotitoarea Moldovei noastre şi a întregii noastre Bucovine ca printr-o minune cerească chiar astăzi s-o ivit în comuna noastră în carne şi oase această izbăvitoare a poporului respectiv doamna Viorica în persoana ei femenină şi nemaipomenită mergînd printre oamenii de rînd şi împărţind cu generozitate caracteristică speranţe peste speranţe nesfîrşite chiar şi dacă dînsa o fost confundată de ziariştii prezenţi şi răuvoitori că s-ar afla în vizită prin judeţu Hunedoara dînsa de fapt o vrut să spună că nu face deosebire de naţionalitate în această privinţă şi se comportă în mod egal faţă de toate judeţele ceea ce iarăşi duhurile liberale rele o schimbat sensu discuţiei în favoarea lor ca să-i bată obrazu televizoarelor cu această scorneală răutăcioasă şi plină de venin cînd în acelaşi timp vede clar ca lumina ochilor cum această doamnă Viorica se urcă vertiginos în sondajele de opinie publică şi chiar sub ochii lor cum o mărit salariile minime pînă la salariile maxime posibile şi o dat în felul acesta un nou imbold dezvoltării economice remarcate pe tot teritoriu Europei şi nu numai. Şi cum ca un făcut tot în această perioadă de timp în care doamna Viorica călca extrem de femenin cu tălpile dumisale pe sfîntul pămînt a Bucovinei noastre s-o ivit tot ca din senin dinspre Europa paralelă care există în subteranele intereselor oculte o serie de acuzaţii de justiţie foarte grave ceea ce dumneaei nici n-o băgat în seamă aceste insinuări şi atunci pe loc mi-am dat seama că cu doamna Viorica în fruntea ţării nimica nu ne poate clinti din calea istoriei care înaintează spre un viitor luminos şi mănos. Drept care eu mă duc acuma s-o urmez pe această doamnă extrem de femenină şi închei aici cu brio prezenta scrisoare.

