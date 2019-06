Cumătră dragă,

Iată că această consolare locală care ţi-am descris-o în scrisoarea trecută cînd l-am convocat la căminu cultural pe popa Gîdilici şi am hotărît pe cale democratică toţi cetăţenii bucovineni cu frică de Dumnezeu să-l numim prin referent local pe acest popă Gîdilici cu titlu de popa nostru poncif ceea ce dînsu şi-o luat de urgenţă misiunea în serios deci iată că acest eveniment de cultură religioasă specific bucovineană o început să deie roade atît pe plan sufletesc cît şi pe plan politic şi social local da mai ales pe plan meterologic ceea ce s-o reflectat prin dispariţia codurilor de atenţionare venite din partea meterologilor de la aparatu de radio şi de la televizor întrucît ca printr-o minune geocatolică universală bucovineană de două săptîmîni nu mai avem corent de electricitate pe raza localităţii fiind luat acest corent printr-o pană de corent binecuvîntată ca să nu mai fim băgaţi în boale de aceste coduri şi informaţii false venite pe calea undelor iar toate ştirile şi informaţiile noi de-atuncea ni le luăm de la faţa locului prin viu grai aşa cum îşi lua şi apostolii din vremea Bibliei cînd umbla din loc în loc şi nu ducea lipsă de nimica ceea ce este deci primu semn ceresc că nu degeaba l-am uns pe popa nostru Gîdilici cu titlu de popa nostru poncif. Şi acuma îmi dau seama că după ce l-am urcat pe popa nostru Gîdilici într-un popamobil cu volan pe dreapta pus la dispoziţie de Ghiţă a lu Cardinalu şi o făcut o tură prin toate bufetele de pe raza localităţii pentru a beatifica toţi clienţii aflaţi la faţa locului cu cîte o dublă de rachiu da şi pentru a băga viteză în internetu local care în ultima vreme s-o cam lăsat pe tînjală şi astfel o dat fel de fel de erouri la alegerile europarlamentare reieşind că în sat la noi o votat de trei ori mai mulţi cetăţeni decît în realitatea imediată iar asta dacă s-o întîmplat în toate localităţile din ţară este clar cum de-o ieşit pe primu loc pe plan european atît referentu lu Claps Verner cît şi urlătoru de Orban de la opoziţia liberală naţională şi deci este cu atît mai bine că nu auzim şi nu vedem decît ştirile şi noutăţile de pe raza localităţii noastre binecuvîntate şi complectate cu ştirile externe venite din gură în gură de la oamenii care merge cu căruţa la tîrg şi mai află ce s-o întîmplat în lumea largă exact ca pe vremea apostolilor cînd toate se afla din gură în gură şi nu pe calea undelor false trimese de americani şi de ruşi sau de chinejii care o băgat aşa un fel de viteză în internet că imediat trece la acte de spionaj continental de aşa natură încît îţi vede şi bucătura din gură sau dacă te afli cu muierea în pat pe întuneric îţi zăreşte chiar şi toate giugiulelile de sub plapumă dar asta n-ar fi nimica faţă de aceste mijloace puse la cale de un partid ieşit acuma cîştigător la alegerile europarlamentare şi la referent care vrea nici una nici două să răstoarne guvernu doamnei Viorica şi împreună cu urlătoru de Orban de la opoziţia liberală naţională vrea să se instaureze la programu de guvernare şi să facă prăpăd atît în ceea ce priveşte nivelu de trai a românilor din ţară cît şi asupra legilor de majorare a pensiilor şi salariilor avînd în vedere să ne întoarcă iarăşi la sapă de lemn ca pe vremea celuilalt preşedinte comandant de ţară care slavă Domnului că acuma o ieşit parlamentar la parlamentu european şi de-acuma n-o să mai avem de-a face cu dînsu devenind pe zi ce trece de tristă amintire pentru acele vremuri la care vrea să se întoarcă urlătoru de Orban de la opoziţia liberală naţională împreună cu acest partid nou-nouţ care vrea să desfiinţeze bisericile şi popii şi vrea să deie o lege împotriva familei tradiţionale ca să ajungem şi noi la cheremu teroriştilor cu veste galbene care vezi şi tu ce prăpăd face în lumea culturală civilizată de la Paris dînd foc fără jenă la maşinile de pe stradă şi la bisericile zidite de înaintaşi. Şi de asta îţi zic şi îţi scriu negru pe alb că acuma-i momentu să punem picioarele în prag la aceste scursori a alegerilor fraudate cu nemiluita fiindcă dînşii în loc să controleze tabletele de internet cu care o înmulţit voturile oamenilor cinstiţi făcînd să iasă acest rezultat pe placu teutonului de Claps Verner dînşii dă vina pe domnu Meleşcan şi pe doamna Carmen săraca de dînsa iar eu îţi scriu toate astea ca să fie dovadă scrisă asupra vremurilor de faţă care le trăim şi să nu ne trezim mîine-poimîine cu două guverne paralele ca la fraţii noştri moldoveni de peste Prut. Drept care închei neliniştită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu derutare.

