Cumătră dragă,

De trei ori ruşine sau mai bine de un milion de ori ruşine pentru teutonu de Claps Verner cu privire la ce face dînsu în zilele astea de rotaţie românească a Europei cînd în loc să fie trup şi suflet cu patriotismu naţional românesc dînsu o găsit de cuviinţă să arate la toţi şefii de state europene cît este de cîrciobar referitor la ospitalitatea care ne caracterizează de mii de ani ca popor primitor şi asta ne arată nouă tuturor chiar în prag de alegeri şi de primăvară europeană ce fel de caracter zace în sufletu lui de teuton pîrît şi cîtă dreptate are domnu Liviu de la conducerea programului de guvernare ca să nu-l mai bage în seamă de o bucată de vreme fiind scîrbit pe bună dreptate de dînsu şi dîndu-i cu flit ori de cîte ori vine ziariştii la dînsu şi-i insinuează fel de fel de întrebări provocatoare pentru a crea conflicte false la nivelu opiniei publice da de care dumnealui se fereşte ca dracu de tămîie ca să nu cadă în capcanele statului paralel condus din umbră de la curtea de la Veneţia în aşa fel încît de cîţiva ani încoace avem parte numai de piedici şi de standarde duble de calitate a vieţii pe aceste meleaguri. Da cel mai ruşinos şi mai ruşinos din toate aceste atitudini antieuropene a acestui teuton Claps Verner este nepoliteţea prin care o uitat că la conducerea guvernului ca atare se află doamna Viorica care este de fapt în prezent şi la conducerea Europei prin rotaţia care i s-o acordat pe bună dreptate şi care ar fi trebuit să se afle în capu mesei la acest somnit european de la Sibiu unde o fost poftiţi toţi şefii de state pe banii guvernului românesc obţinuţi cu atîtea sacrificii din creșterea economică realizată în aceşti ani prin munca cinstită a poporului în fabrici şi uzine dar şi pe ogoare şi chiar şi în faţa calculatoarelor de la birouri însă acuma se vede fără putinţă de tăgadă cu cine este înhăitat acest teuton de Claps Verner şi ce pune dînsu la cale de fapt şi de drept peste două săptămîni respectiv un genocid la adresa alegătorilor care i-o chemat să meargă obligatoriu la urne şi să răspundă la nişte întrebări fără noimă ceea ce nici pînă în ziua de faţă n-am reuşit să realizez răspunsurile potrivite dat fiind complexitatea cu care în adins o căutat să ne umilească da în acelaşi timp ne îndeamnă neîncetat să venim ca oile la sacrificare deoarece genocidu este deja pus la cale cu complicitatea şefului de opoziţie liberală devenit peste noapte comandant de trupe de genocid şi înarmat pînă în dinţi ca să împuşte pe toţi compatrioţii care vine să voteze cu da sau nu ceea ce nu s-o pomenit nici pe vremea minerilor de la revoluţie cînd s-o tras în noi de pretutindeni şi astfel am înfăptuit cu sînge această democraţie de care încercăm să ne bucurăm chiar şi sub ameninţările pomenite mai sus la care din păcate nu intervine nici organizaţia de drepturile omului nici partenerii strategici ceea ce ne determină pe noi să ne descurcăm cum putem mai precis ca pe vremea lui Ştefan cel Mare respectiv să ne tupilăm prin tufişuri şi prin bordeie şi să aşteptăm în tăcere să treacă urgia ca pe urmă să scoatem la lumină capetele închestriţate despre care ţi-am pomenit în scrisoare trecută. Însă la aceste aspecte n-o intervenit din păcate pe plan local nici măcar domnu preşedinte de judeţ care degeaba o cărat de la Ierusalim lumina din lumină ca să ne lumineze la minte şi o făcut întăriri la aeroportu bucovinean pentru avioane fiindcă dînsu de fapt este tot de partea acestor trupe de genocid care va acţiona în ziua alegerilor sub comanda lu Lucian Blaga travestit în europarlamentar şi a lu Ludovic combinat cu prăjina de Ţurcanu ceea ce se dovedeşte încă o dată că ceea ce se naşte din pisică şoareci mănîncă şi deci noi trebuie în această perioadă să devenim din ce în ce mai patrioţi şi să nu ne lăsăm scoşi din casă la urnele de votare de la referent unde ne aşteaptă plutonu de execuţie. Că şi domnu Liviu o tras un semnal de alarmă cînd o făcut miting la noi în sat şi ne-o atras atenţia să nu ne lăsăm intimidaţi de socotelile liberale care de fapt vrea să ne taie de la rădăcină nivelul de trai prin scăderea pensiilor şi salariilor lăsînd în acelaşi timp creşterea preţurilor să-şi facă de cap cu ajutoru multenaţionalelor şi a băncilor şi deci pînă la urmă să pună mîna pe aurul adus înapoi în ţară cu atîta trudă prin programu de guvernare pe care să-l transforme în gloanţe de genocid cu care să ne împuşte pe toţi grămadă Doamne apără şi păzeşte. Iar acuma închei cu inima strînsă prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înfricoşare.

Fiţi sociabili!