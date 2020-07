Cum adică 80!?!

Acest număr al Jupânului iese la vînzare marți, 7 iulie. Este în anume fel o coincidență istorică pentru această rubrică, întrucît pe 7 iulie 2020 Ringo Starr împlinește, chestie aproape neverosimilă, 80 de ani! Este primul dintre Beatles care reușește să ajungă la această bornă de-a dreptul istorică (pe care, din nefericire, John Lennon și George Harrison nu vor putea să o atingă), dar sînt convins că îl vom sărbători și pe Paul la aceeași vîrstă, pe 18 iunie 2022.

Profit de prilej pentru a vă reaminti că în urmă cu doi ani i-am văzut pe amîndoi în concert, pe Ringo la Viena, în iunie, pe Paul la Cracovia, în decembrie, pe considerentul că dacă mă declar iubitor de muzică, și în primul rînd de Beatles, nu am voie să mor pînă nu văd și ascult live ce Beatles mai există. Inutil să spun că ambele concerte vor rămîne pe veci în inima și în memoria mea și că acele două zile se numără printre cele mai fericite din întreaga mea existență. Probabil mulți dintre dv. știu că de ani buni, mai exact din 2008 încoace, de ziua lui, Ringo provoacă întreaga planetă la un moment de „Peace and Love” care are loc fix la ora prînzului în fiecare țară unde se găsește cineva care să declanșeze povestea.

În acest an va lipsi participarea colectivă, dar în mesajul pe care ni l-a adresat pe 1 iulie, Ringo ne roagă să fim alături de el, fiecare de la el de acasă urmînd ca la ora 12, ora locală, să facă semnul cu cele două degete în formă de „V”, simbolul pentru „pace și iubire”. Alături de sărbătorit vor fi cîțiva dintre prietenii săi de o viață, în frunte, desigur, cu Paul McCartney, apoi cumnatul său Joe Walsh (da, da!, chitaristul Eagles este căsătorit cu Marjorie Bach, nimeni alta decît sora soției lui Ringo, Barbara Bach! – așa-i că nu mulți știați chestia asta!?), Gary Clark Jr., Willie Nelson, Ben Harper și „junioara” Sheryl Crow. Îi vor adresa mesaje muzicale tot soiul de giganți, de la Peter Frampton și Gregg Rollie (era și el pe scenă la Viena, în 2018) pînă la Elvis Costello. Se vor lansa piese în beneficiul carității Musicares și… cel mai important lucru din toate: întregul eveniment va putea fi văzut live pe canalul de Youtube al lui Ringo. Căruia îi doresc să rămînă la fel de tînăr ca acum și în următorii 80 de ani.