Zgomotul creat de prăbuşirea PSD-ului la alegerile europarlamentare şi de chiotele de bucurie ale PNL-ului şi ale USR-ului aproape că acoperă vocile politicienilor din opoziţie care au o atitudine prudentă. Chiar dacă la Suceava PNL a cîştigat alegerile, preşedintele partidului, Gheorghe Flutur, are un comportament rezervat, diferit de cel al unor colegi de la Bucureşti mai exaltaţi de felul lor

Cu prudenţă, înainte, marş!

După măcelul de la europarlamentare au început să se audă voci din tabăra învingătoare, PNL, care vor continuarea măcelului pînă la victoria finală, adică pînă la îndepărtarea PSD-ului de la guvernare şi la instalarea unui guvern în care liberalii să facă porţiile.

Alte voci invită, însă, la prudenţă, cum ar fi cea a lui Traian Băsescu, despre care se pot spune multe, dar nu şi că nu ar fi un politician uns cu toate alifiile, care le miroase şi le ştie: „Şi eu vreau un guvern al Opoziţiei, dar… Problema este dacă se poate. Pînă una alta, avem PNL – USR – PMP, care sînt departe de a avea în Parlament numărul de voturi necesar reuşitei unei moţiuni de cenzură. Şi dacă cele trei partide se înhăitează cu UDMR şi PRO România plus ceva « scursură » suplimentară adusă de Ponta de la PSD lucrurile nu vor sta mult mai bine. Sigur, cu acest supliment de voturi moţiunea ar putea să reuşească. Problema este cum se va putea guverna într-o astfel de alianţă, în condiţiile în care UDMR are ca principal mod de parteneriat politic şantajul, iar Pro România minciuna (vezi votul de la alegerea lui Ciolacu). După succesul PNL şi USR- PLUS de la europarlamentare, trebuie exclus eşecul unei moţiuni de cenzură. Decît un eşec, care ar consolida alianţa PSD-ALDE-UDMR, mai bine plecăm în vacanţă. PS – 1. Atenţie, PNL a cîştigat alegerile pentru Parlamentul European, şi nu pentru Parlamentul României. 2. În astfel de situaţii soluţia corectă ar fi fost demisia voluntară a Guvernului Dăncilă, dar la noi încă nu funcţionează bunul simţ politic. 3. Povestea alegerilor anticipate este doar diversiunea unora care vor să pară implicaţi, ştiind bine că tehnic nu este posibil”.

În pagina 3 veţi vedea o altă poziţie prudentă, cea a unui alt politician uns cu toate alifiile, care le miroase şi le ştie: Gheorghe Flutur, preşedintele PNL Suceava.

Nu chiar a doua zi, luni, dar marţi, 28 mai, preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost invitatul Radio Top, pentru a comenta rezultatul votului pentru europarlamentare. Chiar dacă în judeţul Suceava PNL a obţinut un scor foarte bun, peste 33%, şi s-a clasat pe primul loc, domnul Flutur nu s-a repezit să strige „Jos Guvernul PSD!” şi să le dea oamenilor iluzia că lucrurile se pot schimba peste noapte, aşa cum promitea Klaus Iohannis.

Întrebat despre aşteptările privind schimbarea radicală pe scena politică existente în societate, Gheorghe Flutur a ales pentru început varianta soft: „Trebuie explicat oamenilor foarte clar, pentru că dacă noi le creăm nişte aşteptări, că de luni se întîmplă ceva… Acestea sînt europarlamentare, unde 33 de parlamentari români participă în Parlamentul de la Bruxelles la stabilirea unor priorităţi, inclusiv pentru România. Acesta este un semnal în România că nu mai este majoritar PSD-ul, dar ca acest lucru să se întîmple trebuie la prezidenţiale oamenii să vină la vot şi să-l voteze pe Klaus Iohannis, iar de-acum într-un an să vină la alegerile locale, pentru că primarii, conform Constituţiei, mai au încă un an de mandat. Atunci se pot schimba primarii şi, sigur, acest gest va arăta o tendinţă de schimbare pînă jos a PSD-ului”.

În timpul interviului, Gheorghe Flutur a vorbit şi despre varianta hard, spunînd că este posibil ca în perioada următoare să existe o presiune a Străzii şi a populaţiei asupra Guvernului, dar şi că Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură.

Gheorghe Flutur a criticat PSD-ul pentru cele făcute şi nefăcute, pentru că se tot împrumută de pe pieţele externe cu dobînzi mari şi pentru că i-a dus cu zăhărelul pe pensionari, dar n-a sărit în cap de bucurie că PNL a cîştigat alegerile. A fost reţinut, pentru că ştie că e greu să guvernezi cu un buget făcut de alţii şi pe care l-ai criticat atît de tare, şi că este periculos să trimiţi PSD-ul în opoziţie înainte de trei rînduri de alegeri, pentru că el se va întoarce mai curat, mai uscat şi mai dornic de putere, şi cu şanse refăcute de a cîştiga alegerile.

Sorin AVRAM