Comunicat PSD Suceava

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că șeful PNL al administrației județene, Gheorghe Flutur, a pierdut contactul cu realitatea. Asta, după ce președintele Flutur a vorbit despre banii pentru centura Cîmpulungului, „Untold”-ul de pe Rarău și „Turnul Eiffel” al Bucovinei. Redăm în continuare integral comunicatul senatorului Stan: „Urmărind ultimele ieșiri ale domnului Gheorghe Flutur, putem concluziona că nu mai are simțul ridicolului și că a pierdut orice urmă de contact cu realitatea. La Cîmpulung Moldovenesc a mințit fără să clipească, promițînd 135 de milioane de euro pentru centura orașului, ca și cum i-ar fi dat din buzunarul domniei sale. A uitat că guvernul lui nu are bani pentru nimic. Nici pentru creșterea salariilor în învățămînt, nici pentru creșterea pensiilor cu 40%, nici pentru creșterea alocațiilor. E un guvern care nu ajută cu nimic administrațiile locale, nici românii. În afară de inflație și datoria externă, nu a crescut nimic sub guvernarea liberală și d-nul Flutur vrea să-l credem că va obține banii respectivi pentru cîmpulungeni. Asta deja e mai mult decît demagogie. Este minciună sfruntată. Deși sîntem în plină pandemie, în loc să ne arate mai multă implicare în dotarea spitalelor din județ cu cele de trebuință pentru a înfrunta noul val de COVID-19, în loc să se asigure că fiecare comună are ce-i trebuie pentru ca autoritățile să lupte mai eficient cu această boală, el ne anunță senin de pe vîrful muntelui că pregătește „un mare festival internațional, Stelele Rarăului, care să fie un Untold al muntelui”. Altă grijă nu are! De asta nu mai puteau trăi locuitorii județului Suceava, pentru că le lipsea un festival internațional pe vîrful Rarăului. Din ce vedem, a trecut mult prea ușor peste moartea celor peste 200 de suceveni de care se face vinovat pentru că n-a administrat corespunzător pandemia pe perioada stării de urgență. El i-a uitat. Dar noi și familiile lor, nu! Prin acestă lipsă de asumare demonstrează că este un om cinic, imoral și că nu-i pasă deloc de viețile sucevenilor ci numai de funcția lui și de propria persoană. Atît! De altfel, că nu-i pasă de suceveni s-a tot văzut în ultimii 4 ani după felul în care a administrat județul. Nimic mai jenant decît să ai 4 ani de mandat în care principala ta realizare să fie serbările cîmpenești! Alt moment penibil ni l-a oferit cu numai o zi înainte, cînd s-a referit la turnul panoramic de pe Pîrtia Șoimul din Gura Humorului ca fiind „un Turn Eiffel al Nordului României, al Bucovinei”. Pe bune domnule Flutur? Alte lucruri nu mai aveți de făcut prin județ decît să vă plimbați și să denumiți bombastic diferite construcții care n-au nici o treabă cu funcția dumneavoastră? Ați găsit poate o soluție pentru cei care urmează să fie concediați la sfîrșitul acestei luni de la Dorna Lactate? A venit vreunul din investitorii promiși de dumneavoastră să deschidă vreo fabrică în județ și nu știm? Ați terminat investițiile în drumurile județene? Apă? Canal? Gaz? Gata toată treaba? De-acum iarăși ne ocupăm de plimbări și petreceri? Că la prins în horă știm cu toții că sînteți primul. Și din ce ne amintim, mai sînteți bun la scris cu oi pe munte. Scrieți clar, citeț, se vede de departe. Numai la condus județul nu vă pricepeți, dar după 27 septembrie nu mai trebuie să vă bateți capul cu asta”.