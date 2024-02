La doar trei luni de la apariție, Nu-i ușor să fugi de fericire ajunge în librăriile fizice și online pentru a doua oară. Romanul de debut al Laurei Frunză, apărut în toamna anului trecut în colecția Autori Români a Editurii Trei, s-a bucurat de un real succes în rândul cititorilor, fiind reeditat la scurt timp de la publicare.

Cu această ocazie, împărtășim cu voi un mesaj din partea autoarei: „Anul trecut mi s-au îndeplinit două mari visuri: să public o carte și să ajung la Paris. Când am făcut o plimbare cu vaporașul pe Sena am trecut pe sub Podul Marie, unde se spune că dacă închizi ochii și îți pui o dorință, apoi săruți persoana de lângă tine, o să ți se îndeplinească. Așa că am închis ochii și mi-am pus două dorințe. Una dintre ele a fost ca romanul meu să aibă succes. Uneori aștepți mult și bine, dar alteori dorințele par să funcționeze în moduri misterioase, așa că fix a doua zi am aflat că s-a epuizat primul tiraj al cărții. Am fost incredibil de bucuroasă, dar, mai presus de toate, recunoscătoare tuturor celor care l-au cumpărat, l-au dăruit sau l-au citit. Vă mulțumesc că ați crezut în povestea Ilenei și a lui Bogdan și, pentru că tot se apropie o perioadă plină de iubire (și avem și un pic de iubire în carte), vă invit s-o faceți cadou acelor persoane cărora le-ar prinde bine un pic de speranță și o poveste de dragoste frumoasă.”

Cei doi protagoniști ai romanului, Ileana și Bogdan, sunt foști colegi de liceu care se regăsesc la reuniunea de 20 de ani de la terminarea liceului. Ileana este fotografă, cutreieră lumea-n lung și lat cu meseria ei și refuză să se stabilească într-un loc sau într-o relație, având o imensă teamă de abandon. Bogdan își crește singur cele două fete, este un tip foarte serios, corect, ușor pedant chiar, și cu numeroase traume emoționale rămase în urma unei căsnicii nefericite. Idila dintre cei doi este subiectul principal al cărții, însă sunt importante și bine prinse în poveste detaliile vieții fiecăruia (de la fuga de iubire a Ilenei și refuzul ei de a se stabili undeva, până la detaliile cotidiene care alcătuiesc viața de tată singur a lui Bogdan). Este un roman de debut al unei autoare ea însăși mature, o carte cu și despre bărbați și femei de 40+, onest scrisă, realistă (chiar și partea de romance tinde tot către realist și contemporan, mai mult decât către idilă hollywoodiană) și cu twist-uri narative care aduc o notă de mister și schimbă toată perspectiva poveștii.

Laura Frunză traduce cărți, scrie pe blogul personal și lucrează în Resurse Umane la o companie multinațională. A absolvit în 2003 Facultatea de Litere, specializarea Germană-Engleză, cu intenția de a lucra în domeniul editorial și, deși a fost un drum ocolit, în prezent face ceea ce și-a dorit: scrie recenzii, moderează evenimente, ateliere și lansări de carte, intervievează scriitori și promovează cititul în rândul copiilor și tinerilor. Din 2008 scrie pe blogul laurafrunza.com, un blog de lifestyle pentru viața de familie. Îi place să călătorească și să lucreze de acasă și, uneori, le combină pe amândouă. A publicat o carte diy – do it yourself (Brâie de inspirație folclorică) și o poveste terapeutică pentru copii (Gloria și unicornul magic) scrisă împreună cu alte mame influencer. În prezent, locuiește în București împreună cu soțul și cei doi copii. Nu-i ușor să fugi de fericire este romanul ei de debut.

