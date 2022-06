Renumitul autor francez Guillaume Musso ne propune un nou roman – Necunoscuta din Sena – publicat recent în colecția Fiction Connection a Editurii Trei. În această carte, Musso distilează cu moderație suspans, indicii, răsturnări de situație, realizînd un thriller adevărat. Autorul francez ne poartă într-o investigație în mica lume a teatrului, ne cufundă în mitologia greacă, descrie lumea interlopă din Paris și denunță conflictele dintre interiorul poliției și lipsa de sprijin și solidaritate din cadrul diferitelor departamente. Ne plimbă, de asemenea, prin inima capitalei și nu ezită să-i denunțe rănile.

„Guillaume Musso este maestrul suspansului”. – The New York Times

Într-o noapte cețoasă de decembrie, o tînără femeie este scoasă din apele Senei, în apropiere de Pont-Neuf. E complet goală, debusolată, dar în viață. Aflată într-o stare de mare agitație, este dusă la infirmeria prefecturii de poliție din Paris… de unde evadează cîteva ore mai tîrziu. Analizele ADN și fotografiile îi dezvăluie identitatea: e vorba de celebra pianistă Milena Bergman. Dar așa ceva este imposibil, fiindcă Milena a murit într-un accident de avion cu peste un an în urmă. Raphaël, fostul ei logodnic, și Roxane, o polițistă transferată temporar la un birou obscur, încep să investigheze cu ardoare acest caz, hotărîți să elucideze misterul: cum poate cineva să fie viu și mort în același timp?

“Un thriller autentic, care se citește pe nerăsuflate”. – Le Parisien

Musso este un povestitor remarcabil și construiește personajele foarte interesante, precum Roxane – o eroină cu un caracter puternic, la limita antipatiei, foarte inteligentă, dar și borderline, neascultătoare și asocială – sau Raphaël – un scriitor, pe cît de enigmatic, pe atît de confuz.

„O poveste pasionantă, impregnată de mitologie”. – Lire

„În noul roman al lui Musso, intriga polițistă se îmbină perfect cu emoțiile intense”. – Le Figaro Magazine

Născut în 1974 în Antibes, pe Riviera Franceză, Guillaume Musso s-a îndrăgostit de literatură de la o vîrstă fragedă. Mare parte din timpul liber și-l petrecea citind cărți de la biblioteca unde lucra mama lui, iar concursul de povestiri la care a participat în gimnaziu l-a ajutat să descopere plăcerea scrisului, care nu l-a mai părăsit de atunci.

La 19 ani a plecat în Statele Unite, unde a petrecut cîteva luni la New York și în New Jersey, vînzînd înghețată și locuind împreună cu muncitori din diverse țări. Cu mintea doldora de povești s-a întors în Franța, și-a luat licența în științe economice și a fost o vreme profesor.

Cu 16 cărți traduse în peste 40 de limbi și vîndute în peste 11 milioane de exemplare în întreaga lume, Musso este unul dintre cei mai apreciați autori francezi de thrillere.

La Editura Trei, de același autor au apărut romanele Fata şi noaptea, Viața secretă a scriitorilor și Viața e un roman.

***

Mitologia primitivă

Care sunt sursele mitologiei? Cum acționează miturile din diferite culturi asupra noastră, fie în mod conștient, fie inconștient, în prezent? Care sunt cele mai influente simboluri, credințe și figuri mitologice apărute și păstrare de-a lungul istoriei omenirii, încă de la dezvoltarea primelor așezări și până în epoca modernă? La toate aceste întrebări și la multe altele în plus răspunde unul dintre cei importanți autori de mitologie comparată și profesor de literatură, Joseph Campbell, într-o colecție amplă, alcătuită din patru volume.

Monumentala lucrare a scriitorului american, publicată între 1959 și 1968, „Măștile Zeului”, cuprinde mitologia din întreaga lume, din antichitate și pînă în zilele noastre. În timp ce „Eroul cu o mie de chipuri” (The Hero with a Thousand Faces), o altă lucrare importantă a sa, apărută cu 10 ani înainte de seria prezentă, are la bază surse de inspirație preponderent din domeniul psihologiei, cărțile „Măștile Zeului” împletesc aceste influențe cu informații referitoare la cercetări din antropologie, istorie și arheologie. „Măștile Zeului este cea mai cuprinzătoare și cea mai imaginativă lucrare pe care o avem despre un subiect care mai devreme sau mai tîrziu trebuie să atragă atenția fiecărui cititor serios”, apreciază publicația The New York Times această colecție tematică al cărei prim volum, „Mitologia primitivă”, a fost publicat în premieră în România la Editura Trei, în această lună.

Inclusă în colecția „Misterele inconștientului colectiv”, ediția de astăzi a volumului I, „Mitologia primitivă”, lansată inițial în 1959, a fost completată cu descoperirile științifice din ultimii 60 de ani, iar munca de actualizare și integrare a acestor noutăți aparține antropologilor Sydney Yeager și Andrew Gurevich. În acest prim volum din „Măștile Zeului”, Joseph Campbell pornește într-o călătorie, cu certitudine palpitantă și pentru cititorii pasionați, spre nașterea miturilor. „De la primele expresii ale respectului religios la oamenii premoderni pînă la riturile și arta triburilor primare contemporane, mitul a influențat înțelegerea omenirii asupra lumii, văzute și nevăzute. Explorînd aceste imagini și practici mitice arhetipale, Campbell examinează conceptele de bază care stau la baza tuturor miturilor umane, chiar și pînă în zilele noastre”, precizează Joseph Campbell Foundation.

În „Mitologia primitivă”, el cercetează și scoate la lumină izvoarele mitului. Combinînd exemplar profunzimea savantă cu entuziasmul, el analizează expresiile venerației religioase la oamenii timpurii și ecourile acestora în riturile triburilor primare supraviețuitoare. Campbell arată cum mitul ne-a modelat înțelegerea lumii, văzută și nevăzută, de-a lungul timpului. Pe măsură ce explorează și împărtășește imagini și practici mitice arhetipale, el indică, de asemenea, modul în care aceste concepte ne influențează viața personală. Primul volum va fi urmat la Editura Trei de „Mitologia orientală”, „Mitologia occidentală” și „Mitologia creativă”.

Cei pasionați de mitologia orientală vor avea ocazia să exploreze în al doilea volum puterea și felul cum s-au dezvoltat miturile de-a lungul a cinci mii de ani în religiile distincte ale Egiptului, Mesopotamiei, Indiei, Chinei și Japoniei. În „Mitologia occidentală”, profesorul de literatură oferă cititorilor o sistematică și fascinantă comparație a temelor care stau la baza artei, cultului și literaturii lumii occidentale. Cel de-al patrulea volum și ultimul, „Mitologia creativă”, completează seria cu tipologia mitologiei europene, începînd cu perioada medievală și continuînd cu cea a Renașterii, și felul în care aceasta a influențat gîndirea, arta și literatura modernă. Împreună, ele alcătuiesc una dintre cele mai frumoase și complete incursiuni în simbolistica poveștilor, a credințelor și ritualurilor omenirii, de la apariție și pînă în prezent.

Joseph Campbell (1904-1987), autor și profesor american renumit pentru munca sa în domeniul mitologiei comparate, s-a născut la New York și a absolvit Columbia University, unde s-a specializat în literatura medievală. După finalizarea cursurilor masterale și-a continuat studiile la universități din Paris și München. Din 1934 a fost profesor la Sarah Lawrence College, unde a predat timp de aproape 40 de ani și unde, în onoarea lui, a fost înființată Catedra Joseph Campbell, în cadrul departamentului de mitologie comparată.

Pe parcursul vieții a călătorit mult și a scris numeroase cărți, printre care bestsellerurile „Eroul cu o mie de chipuri” și ”Miturile care ne învață să trăim”. La Editura Trei a mai apărut Puterea mitului (în dialog cu Bill Moyers), carte care poate fi achiziționată atît în format tipărit, cît și sub formă de ebook.

