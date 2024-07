Înșelăciuni repetate, dar frumos împachetate

Lumea așa cum o știm este condusă de o clasă exclusivistă de afaceriști dubioși americani (termenul „racketeers” nu are un echivalent perfect în limba română), care operează cu arme, bani și alte surse practic nelimitate. Asta dezvăluie cartea jurnalistului de investigații Matt Kennard intitulată „The Racket”.

Percepția publică asupra imperiului american, cel puțin pentru cei din interiorul SUA, care nu au văzut niciodată imperiul dominând și exploatând „nenorociții pământului”, este radical diferită de realitate. Aceste iluzii fabricate presupun că imperiul este o forță a binelui. Imperiul, ni se spune, promovează democrația și libertatea. Răspândește beneficiile „civilizației occidentale”. Acestea sunt înșelăciuni repetate până la isterie de o mass-media obedientă și rostite de politicieni, academicieni și alți potenți ai zilei.

Matt Kennard în cartea „The Racket” (unde grupează relatări din Haiti, Bolivia, Turcia, Palestina, Egipt, Tunisia, Mexic, Columbia și multe alte țări) rupe vălul acestor minciuni. Volumul include interviuri neobișnuit de sincere cu membri ai Băncii Mondiale și ai altor instituții financiare. În timp ce lucra pentru „Financial Times”, Kennard a avut acces nelimitat la „crème de la crème” a elitei globale. De la meciurile cu Henry Kissinger, la cafele de după-amiază cu bărbatul care l-a capturat pe Che Guevara, jurnalistul a petrecut patru ani adunând mărturii extraordinar de sincere luate „la botul calului” despre modul în care sistemul economic global funcționează departe de miturile convenabile. În această a doua carte a sa (aflată și ea la ediția a doua), ne dezvăluie mașinăria ascunsă a imperiului. Ni se detaliază brutalitatea, cruzimea și auto-amăgirile periculoase. În etapa târzie a imperiului, imaginea vândută unui public credul începe să pătrundă în mandanții imperiului. Ei iau decizii bazate nu pe realitate, ci pe viziunile lor distorsionate asupra realității, una colorată de propria lor propagandă.

Matt definește acest fapt drept „racheta”. Orbiți de orbire și putere, ajung să-și creadă înșelăciunile, propulsând imperiul spre sinucidere colectivă. Se retrag într-o fantezie în care faptele dure și neplăcute nu mai contează. Acestea înlocuiesc diplomația, multilateralismul și politica cu amenințări unilaterale și cu instrumentul brutal al războiului. Ei devin arhitecții orbi ai propriei distrugeri. Autorul scrie la un moment dat: „La câțiva ani după debutul mea la Financial Times, câteva lucruri au început să devină mai clare. Am ajuns să realizez o diferență între mine și restul oamenilor care lucrează în slujba rachetei, lucrătorii Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), economiștii din Fondul Monetar Internațional (FMI) și așa mai departe. În timp ce ajungeam să înțeleg cum funcționează cu adevărat racheta, am început să-i văd pe ei ca pe niște păcălici. Fără îndoială că păreau să creadă în virtutea misiunii lor. Au absorbit toate teoriile care au fost menite să îmbrace exploatarea globală în limbajul <dezvoltării< și <progresului>. Am văzut asta la ambasadorii americani din Bolivia și Haiti, și la nenumărați alți funcționari pe care i-am intervievat. Ei cred cu adevărat în aceste mituri și, desigur, sunt plătiți generos pentru a face acest lucru. Pentru a-i ajuta pe acești <agenți ai rachetei> să se trezească dimineața, există, de asemenea, în tot Occidentul, o armată bine aprovizionată de intelectuali al cărei unic scop este să facă furtul și brutalitatea acceptabile pentru populația simplă a SUA și aliaților săi”.

Statele Unite au săvârșit una dintre cele mai mari gafe strategice din istoria sa, una care a dat start morții imperiului, când a invadat și ocupat timp de două decenii Afganistanul și Irakul. Arhitecții războiului de la Casa Albă, George W. Bush și multitudinea de idioți utili din presă cât și din mediul academic, care au fost majorete pentru conflictul armat, știau foarte puține despre țările invadate. Ei credeau că superioritatea lor tehnologică îi făcea invincibili. Au fost orbiți de returul feroce și de rezistența armată care i-a dus la înfrângere. Matt evidențiază că „așa ceva au prezis aceia dintre noi care cunoșteam Orientul Mijlociu (eu am fost șeful Biroului pentru Orientul Mijlociu pentru New York Times, vorbesc arabă și am raportat din regiune timp de șapte ani). Dar cei interesați de război au preferat o fantezie reconfortantă. Ei au declarat, și probabil au crezut, că Saddam Hussein deținea arme de distrugere în masă, deși nu aveau dovezi valide care să susțină această afirmație. Ei au insistat că democrația va fi implantată la Bagdad și răspândită în Orientul Mijlociu”. Ei au asigurat publicul că trupele americane vor fi întâmpinate de irakieni și afgani recunoscători ca eliberatori. Ei au promis că veniturile din petrol vor acoperi costul reconstrucției. Ei au insistat că lovitura militară îndrăzneață și rapidă – „șoc și uimire” – va restabili hegemonia americană în regiune și dominația în lume. A fost invers. După cum a remarcat Zbigniew Brzeziński (consilier național de securitate al președintelui Jimmy Carter din 1977 până în 1981), acest „război unilateral împotriva Irakului a precipitat o delegitimare pe scară largă a politicii externe a SUA”.

America de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a devenit o stratocrație (guvern dominat de armată). Există o preocupare constantă pentru război în SUA. Bugetele masive ale mașinii de război sunt sacrosante. Miliardele sale de dolari în risipă și fraudă sunt ignorate. Eșecurile sale militare din Asia de Sud-Est, Asia Centrală și Orientul Mijlociu dispar în vasta gaură neagră a amneziei istorice. Această amnezie, care înseamnă că nu există niciodată responsabilitate, dă dreptul mașinii de război să treacă de la o dezamăgire militară la alta, în timp ce dezintegrează țara din punct de vedere economic. „Militariștii câștigă toate alegerile. Ei nu pot pierde. Este imposibil să votezi împotriva lor. Statul de război este un Götterdämmerung fără zei”, după cum scrie Dwight Macdonald (scriitor și filozof despre care, Leon Troțki spunea: „Orice om are dreptul să fie prost, dar tovarășul MacDonald abuzează de privilegiu”).

Sistemele militare sunt vândute înainte de a fi produse, cu garanții că depășirile uriașe ale costurilor vor fi acoperite. Ajutorul extern este condiționat de cumpărarea de arme americane. Egipt, țară care primește aproximativ 1,3 miliarde de dolari în finanțare militară străină, trebuie să o aloce achiziției și întreținerii sistemelor de arme americane. Israelul, între timp, a primit 158 de miliarde de dolari în asistență bilaterală din partea SUA din 1949 (aproape totală în 1971), sub formă de ajutor militar, cea mai mare parte fiind destinată achizițiilor de arme de la producătorii americani de arme.

Poporul american finanțează cercetarea, dezvoltarea și construirea sistemelor de arme și apoi cumpără aceleași sisteme de arme în numele guvernelor străine. Este un sistem circular de bunăstare corporativă. În septembrie 2022, SUA cheltuiseră 877 de miliarde de dolari pe armată. Suma a fost mai mare decât a următoarelor mari 10 țări ale lumii adunate la un loc (inclusiv China, Rusia, Germania, Franța și Marea Britanie). Aceste cheltuieli militare uriașe, împreună cu costurile în creștere ale unui sistem de sănătate aflat în slujba profitului, au dus datoria națională a SUA la peste 31 de trilioane de dolari, cu aproape 5 trilioane de dolari mai mult decât întregul Produs Intern Brut (PIB) al SUA.

Acest dezechilibru nu este sustenabil, mai ales odată ce dolarul nu mai este moneda de rezervă a lumii. În ianuarie 2023, SUA au cheltuit un record de 213 de miliarde de dolari pentru deservirea dobânzii la datoria națională. Mașina militară, prin deturnarea fondurilor și a resurselor către un război fără sfârșit, slăbește și sărăcește națiunea acasă, așa cum ilustrează rapoartele lui Matt întocmite la Washington, Baltimore și New York. Costul pentru public – social, economic, politic și cultural – este catastrofal. Muncitorii sunt reduși la nivel de subzistență și sunt prăduiți de corporații care au privatizat fiecare fațetă a societății, de la îngrijirea sănătății și educație până la complexul industrial penitenciar.

Militariștii deturnează fonduri de la programele sociale și de infrastructură. Ei investesc bani în cercetarea și dezvoltarea sistemelor de arme și neglijează tehnologiile de energie regenerabilă. Poduri, drumuri, rețele electrice și diguri se prăbușesc. Școlile se degradează. Producția internă scade. Sistemul de transport public este dezastruos. Poliția militarizată împușcă în mare parte oameni neînarmați (multe cazuri cu săraci de culoare) și umple un sistem de penitenciare care însumează 25% dintre deținuții lumii, deși americanii reprezintă doar 5% din populația globală. Orașele, dezindustrializate, sunt în ruine. Dependența de opioide, sinuciderea, împușcăturile în masă, depresia și obezitatea morbidă afectează o populație care a căzut într-o profundă disperare.

Societățile militarizate sunt teren fertil pentru demagogi. Militariștii, ca și demagogii, văd alte națiuni și culturi după propria lor imagine: amenințătoare și agresive. Ei caută doar dominația. Ei colportează iluzii de întoarcere la o epocă de aur mitică a puterii totale și a prosperității nelimitate. Deziluzia și furia profundă care au dus la alegerea lui Donald Trump – o reacție la lovitura de stat corporativă și la sărăcia care afectează cel puțin jumătate din țară – au distrus mitul unei democrații funcționale. După cum notează Matt: „Elita americană care s-a îngrășat din cauza jafurilor în străinătate duce și ea un război acasă. Din anii 1970 încoace, aceiași mafioți cu guler alb au câștigat un război împotriva populației din SUA, sub forma unor escrocări masive, subterane. Au reușit încet, dar sigur, să vândă o mare parte din ceea ce poporul american deținea obișnuit sub masca diferitelor ideologii frauduloase, cum ar fi <piața liberă>. Aceasta este <modul american>, o escrocherie uriașă, o mare agitație. În acest sens, victimele rachetei nu sunt doar în Port-au-Prince și Bagdad. Se află și la Chicago, și New York. Aceiași oameni care creează miturile despre ceea ce facem în străinătate au construit, de asemenea, un sistem ideologic similar care legitimează furtul acasă. Furtul de la cei mai săraci de către cei mai bogați. Oamenii săraci și muncitorii din Harlem au mai multe în comun cu oamenii săraci și muncitorii din Haiti decât au cu elitele lor, dar acest lucru trebuie ascuns pentru ca racheta să funcționeze. Multe acțiuni întreprinse de guvernul SUA, de fapt, dăunează în mod obișnuit celor mai săraci dintre cetățenii săi”, conchide autorul.

Acordul de Liber Schimb din America de Nord (NAFTA) este un bun exemplu. A intrat în vigoare în ianuarie 1994 și a reprezentat o oportunitate fantastică pentru interesele de afaceri din SUA, deoarece piețele au fost deschise pentru o bună investiție și export. Simultan, mii de muncitori americani și-au pierdut locurile de muncă în favoarea muncitorilor din Mexic, unde salariile lor puteau fi întrecute de oameni și mai săraci.

Publicul, bombardat cu propagandă de război, se bucură de autoimolarea lor. Se delectează cu frumusețea disprețuitoare a priceperii militare americane. Vorbește în clișeele care termină gândurile, aruncate de cultura de masă și de mass-media. Absoarbe iluzia omnipotenței și se bate în auto-adulare. Mantra statului militarizat este securitatea națională. Dacă fiecare discuție începe cu o problemă de securitate națională, fiecare răspuns include forța sau amenințarea cu forța. Preocuparea pentru amenințările interne și externe împarte lumea în prieten și dușman, bine și rău. Cei precum Julian Assange, care dezvăluie crimele și nebunia sinucigașă a imperiului, sunt persecutați fără milă. Adevărul, un adevăr pe care Matt îl descoperă, este amar și dur.

„În timp ce imperiile aflate în ascensiune sunt adesea judicioase, chiar raționale în aplicarea forței armate pentru cucerirea și controlul stăpânilor de peste mări, imperiile în curs de cădere sunt înclinate spre demonstrații agasante de putere, visând la lovituri militare îndrăznețe care ar recupera cumva prestigiul și puterea pierdute. De multe ori iraționale chiar și din punct de vedere imperial, aceste micro-operațiuni militare pot genera cheltuieli hemoragice sau înfrângeri umilitoare care nu fac decât să accelereze procesul deja în curs”, remarcă reputatul istoric american Alfred McCoy.

„The Racket este o relatare captivantă, a unei persoane din interior, despre modul în care Statele Unite au petrecut ultimii 70 de ani construind o rețea complicată de control economic pe tot globul – impusă de violență ca ultimă soluție – care atrage bogăția și resursele din lumea săracă către cei bogați”, declară Julian Assange, fondatorul Wikileaks.

Este vital să vedem ce se află în fața noastră. Dacă continuăm să fim încântați de imaginile de pe pereții peșterii lui Platon, imagini care ne bombardează pe ecrane zi și noapte, dacă nu reușim să înțelegem cum funcționează imperiul și autodistrugerea lui, nu vom face cu toții (mai ales odată cu această criză climatică care se profilează) decât să coborâm într-un coșmar în care instrumentele represiunii, atât de cunoscute la marginile imperiului, să se cimenteze în terifiante state corporatiste totalitare. Fie ca această carte să obțină publicul larg pe care îl merită.

George Alupoae, licențiat în arte