Fantastic Beasts, o creație uimitoare

E normal să îţi doreşti miraculosul în viaţă, după cum e la fel de normal să nu ştii unde să îl găseşti! Dar dacă vei alege să vezi Fantastic Beasts ai o şansă să înţelegi că totul e în poveste! Aşa că e de ajuns să îngădui magiei să intre în viaţa ta, să crezi că dincolo de realitatea anodină există şi altceva, o lume fantastică în care operează – paradoxal – cam aceleaşi legi! Aşa că prietenia, dragostea, loialitatea reprezintă aceleaşi valori şi în această dimensiune a fabulosului. Fantastic Beasts este – fără îndoială – o creaţie uimitoare, un film care te urmăreşte după vizionare şi al cărui reverb se face simţit cu şi mai mare acuitate la o revizionare, căci filmele de suflet trebuie şi sunt neapărat revăzute iar şi iar…

Şi cu siguranţă încheierea francizei Harry Potter – care a făcut milioane de fani – are un rol în crearea orizontului aşteptărilor tuturor celor cărora poveştile cu magi adolescenţi şi şcoli de vrăjitorie le-au populat imaginaţia şi le-au hrănit simţirea şi elanurile. Aşa că reinserţia în acest univers fabulos vine exact atunci cînd simţeam că ne mai trebuie şi că locul lăsat liber de Harry şi prietenii lui nu a putut fi ocupat de nimeni, deşi încercări au tot fost.

Acum J. K. Rowling este şi producătoarea acestui film minunat pe care îl regizează cum numai el ştie David Yates, care din 2007 a tras la foc continuu patru filme cu Harry Potter, reuşind să ne uimească de fiecare dată. Ca să nu mai pomenim de faptul că numele lui se regăseşte pe aproape toate listele cu topurile regizorilor remarcabili.

Tandemul Rowling-Yates e infailibil, aşadar, şi mută inspirat acţiunea în perioada prohibiţiei, într-o Americă citadină, care ne fereşte de o eventuală plictiseală în acelaşi decor de la Hogwards, interferenţele dintre lumea reală şi aceea a vrăjitorimii conduse de… o preşedintă (!!!) fiind parcă mai organice. Evident, la baza scenariului este aceeaşi luptă a binelui cu răul, personajul care debutează în acest prim episod al noii saga fiind – evident – un idealist. Şi abia aşteptam să îl văd pe Eddie Redmayne interpretîndu-l pe Newt Scamander, după excepţionalele performanţe din The Theory of Everything, unde a fost Stephen Hawking si The Danish Girl, în care făcea un dublu personaj de excepţie: Einar Weghener/Elli Elbe. Acum, vrăjitorul considerat prea ciudat pînă şi de ai lui porneşte o luptă însufleţită de iubirea pentru animalele fantastice, pe nedrept considerate toate periculoase, şi, ca atare, vînate de magi. Newt este adultul cu suflet de copil a cărui blîndeţe şi energie de lumină au darul să îmblînzească pînă şi cele mai de temut bestii fantastice, care sub mîngîierea şi atenţia lui îşi găsesc adăpost într-o dimensiune creată special pentru ele. Newt este un fel de Noe sui-generis, adăpostind într-o valiză vrăjitorească – în fapt intrarea într-un portal – niffler-i, bowtruckle-i şi demiguise-i care convieţuiesc laolaltă sub ocrotirea lui. Iar dacă în această istorie aterizează şi un brutar simplu şi prietenos, o fostă autoare împreună cu sora ei mentalistă, plus congresul magilor, uite cum căpătăm dimensiunea globală a luptei pe care Newt şi prietenii lui o vor duce şi cu răul, dar şi cu vrăjitorimea hotărîtă să extermine creaturile fantastice.

Distribuţia este minunată, căci alături de Eddie Redmayne îl vedem pe Colin Ferrell într-un rol antagonic, dar exersat în acelaşi registru magic în Winter’s Tale din 2014, pe Samantha Morton – mamă sadică şi luptătoare împotriva vrăjitorilor, Jon Voight – obişnuit cu apariţiile de tot felul, acum patron de ziar si tată de senator, pe Katherine Waterston într-un rol care o poziţionează cel puţin în viitorul film al sagăi, de vreme ce este cea care i-a furat inima lui Newt, şi pe Ezra Miller, cel al cărui personaj, Credence, adaugă o dimensiune horror neaccesată pînă acum de scenariile cu Harry Potter.

Dar mai presus de toate sînt efectele CGI, absolut fabuloase, care par atît de reale încît împreună cu imaginea 3D te plasează de-a dreptul în mijlocul acţiunii acaparatoare astfel pe de-a-ntregul, ceea ce nu ne miră în nici un fel, dacă ne amintim că regizor este David Yates.

Filmul este minuţios construit, cu acţiune cît încape, cu un touch de horror, cu fantasticul manifest aproape de veridic ce e cu puţină dinamică de policier şi, evident, cu o strălucire de iubiri înfiripate, pe care le vom vedea cum cresc în viitorul film al seriei.

Itinerariul nostru cinefil trebuie, aşadar, neapărat să includă acest reper care este Fantastic Beasts and Where to Find Them, dacă nu pentru alt motiv, cel puţin pentru acela că ne răspunde la cîteva întrebări fundamentale: unde ne regăsim sufletul curat şi elanurile minunate ale crezului într-o cauză dreaptă, unde se mai întîmplă ca întotdeauna la final binele să învingă şi care este locul unde te reuneşti cu magia atotputernică? Iar răspunsul este unul singur: în poveste!

Regia : David Yates

Scenariul J.K. Rowling

Distribuția: Eddie Redmayne, Colin Ferrell, Samantha Morton, Jon Voight, Katherine Waterston, Ezra Miller, Carmen Ejogo, Dan Fogler, Ron Perlman