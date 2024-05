Fost președinte al Columbia Records, Rick Rubin este considerat cel mai important producător muzical din ultimii 20 de ani și a fost inclus de revista Time în top 100 cele mai influente persoane din lume.

„Mi-am propus să scriu o carte despre ce trebuie să faci pentru a crea o operă de artă excepțională. În schimb, a ieșit o carte despre cum să fii”, dezvăluie Rick Rubin despre volumul său de debut, Actul creativ, publicat de Editura Trei. Nominalizată de GoodReads la categoria „cea mai bună carte de nonficțiune din 2023”, Actul creativ este o introducere în lumea artei, o reflecție despre creație, ce înseamnă să fii artist și creativitate ca mod de a accesa cea mai bună versiune a sinelui.

Celebru în lumea muzicii, Rick Rubin a contribuit la popularizarea hip hop-ului și la lansarea unor trupe precum Beastie Boys, Geto Boys, Run-DMC, Public Enemy și LL Cool J. Carierele unor artiști heavy metal (Danzig, Metallica și Slayer), de rock alternativ (The Cult, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, The Strokes și Weezer), hard rock (Audioslave și Aerosmith), nu-metal (Linkin Park, System of a Down) și country (Johnny Cash și The Chicks) au fost, de asemenea, marcate de influența producătorului de la Columbia Records.

Cel care a transformat zeci de muzicieni în super vedete, de numele căruia se leagă o varietate de hituri, de toate genurile, care au făcut istorie, Rick Rubin debutează cu o carte de nonficțiune la fel de provocatoare și inovatoare precum cariera sau chiar viața lui. Celebrul producător mărturisește că de-a lungul vieții a reflectat constant la tema creativității. De unde vin marile idei, ce înseamnă să fii artist, cum poate fi stimulată creativitatea și ce este arta, în sine sunt doar câteva dintre întrebările care își găsesc răspuns în Actul creativ. Paradoxal, cartea celebrului producător nu este adresată doar celor care practică o artă, indiferent de forma ei, ci publicului larg. Rick Rubin este de părere că „indiferent dacă facem sau nu artă în mod formal, trăim toți ca artiști”. Creativitatea este o însușire a firii umane, este „un mod de a fi în lume. O cale de a o percepe. Un exercițiu de a acorda atenție lucrurilor. Înseamnă să-ți ascuți simțurile așa încât să perceapă cele mai subtile tonuri. Să cauți acele lucruri care te atrag și care te resping. Să observi ce note se disting din întreg și încotro te conduc acestea”.

Contrar credinței comune, care atribuie arta unui grup restrâns de oameni, celebrul producător muzical crede că suntem cu toții creatori. Creativitatea nu este o calitate rară, nici dificil de accesat, ci un „aspect fundamental al condiției de a fi om. Este dreptul nostru din naștere”. Mai mult decât atât, creativitatea nu este legată neapărat de practicarea vreunei forme de artă, ci poate apărea în orice aspect al vieții – într-o conversație care ne mișcă, o soluție ingenioasă la o problemă, e prezentă în modul prin care abordăm o relație sau în ingenioasa reinterpretare a unei rețete. „Chiar prin simpla noastră existență suntem deja creatori în cel mai profund mod”, este de părere Rick Rubin. Universul este, de asemenea, o revărsare enormă de creativitate, vibrează de energie productivă, iar rolul artistului este acela de a o capta și de a exprima. Însă, „scopul nu este să faci artă, ci să fii în starea aceea minunată care face arta inevitabilă” – afirmația pictorului american Robert Henri, care servește drept moto al cărții, sintetizează opinia celebrului producător muzical.

Actul creativ este o carte prin care autorul dorește să ajute fiecare cititor să-și acceseze creativitatea pentru a atinge potențialul său maxim. „Motivul pentru care trăim este să ne exprimăm sinele în lume”, crede Rick Rubin, care își sfătuiește cititorii să-și prețuiască unicitatea, să-i recunoască valoarea și să o dezvolte. Prin sfaturi practice, multe testate pe muzicienii sosiți în studiourile sale, Rick Rubin încearcă să-și determine cititorii să conștientizeze că înlăuntrul lor există resurse enorme de creativitate. Iar arta este unul dintre cele mai simple moduri de a împărtăși celorlalți viziunea proprie despre lume, de a comunica adevăruri interioare.

Arta are capacitatea de a trece dincolo de limitările limbajului și de a vindeca atât creatorul, cât și pe cel din public. Cultivarea atenției, a spontaneității, întoarcerea la inocența copilăriei, trăirea clipei prezente, prețuirea jocului sau interesul pentru lumea interioară sunt doar câteva calități a căror cultivare potențează creativitatea. Rick Rubin consideră că „talentul este abilitatea de a lăsa ideile să se manifeste prin tine”. Prin urmare, există obiceiuri care susțin creativitatea, dar și gânduri și obiceiuri potrivnice creației, detaliate pe larg în cartea Actul creativ. În artă, punctul personal de vedere contează, și nu neapărat perfecțiunea. Iar rolul artistului este, printre altele, de a ne aminti cine suntem, dar și cine putem fi.

