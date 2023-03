Editura TREI a publicat în colecția Istorie poate cea mai ambițioasă tentativă de a încapsula istoria Statelor Unite într-un singur volum din ultimele decenii – Aceste adevăruri. O istorie a Statelor Unite. În această carte, Jill Lepore – reputat istoric, autor premiat și apreciat colaborator al revistei The New Yorker – realizează o relatare magistrală a originilor și ascensiunii unei nații divizate. O evaluare – mai necesară azi decît oricând – a frumuseții, dar și a aspectelor tragice ale istoriei americane.

„De-abia cînd începi să citești, realizezi cît de mult avem nevoie de o carte ca aceasta, mai ales astăzi… Sclipitoare”. – New York Times Book Review

Mult lăudată pentru „prezentarea amplă și lucidă a trecutului Americii“ (New York Times Book Review), cartea scrisă de Jill Lepore plasează trecutul însuși – o devoțiune față de fapte, dovezi și mărturii – în centrul istoriei națiunii. Experimentul american se bazează pe trei idei – „aceste adevăruri“, după cum le-a numit Jefferson – egalitatea politică, drepturile naturale și suveranitatea poporului. Dar națiunea – și chiar democrația însăși – au răspuns oare acestei promisiuni?

„Elegantă, accesibilă, lucidă și revelatoare”. – New York Times

Lucrarea de față deapănă originala istorie a Americii începînd din 1492 și ridică întrebarea dacă vreme de mai bine de cinci secole cursul evenimentelor a reflectat cu adevărat adevărurile națiunii americane sau, dimpotrivă, le-a infirmat. Pentru a răspunde la această chestiune, Lepore analizează evoluția politicii americane, moștenirea sclaviei, persistența inegalității și impactul transformărilor tehnologice. „O națiune născută în contradicție… va lupta întotdeauna pentru a descoperi adevăratul sens al istoriei ei“, scrie Lepore, dar a te angaja în această luptă cercetînd trecutul este parte a muncii de cetățean. Cu Aceste adevăruri, Lepore ne propune o carte care cu siguranță ne va marca și modela percepția asupra istoriei americane de acum înainte.

„Aceste adevăruri surprinde plenitudinea trecutului, unde speranța se naște din disperare, renașterea din distrugere și avîntul dezvoltării din obstacole”. – Chicago Tribune

Această carte nu este doar o scurtă istorie a Statelor Unite şi un manual, ci îşi propune încă un lucru: să explice natura trecutului. Istoria nu este doar o materie; este şi o metodă. De regulă, metoda pe care o folosește Lepore este „să lase morţii să vorbească”. Le-a inclus spusele între aceste pagini ca pe nişte flori, pentru frumuseţea lor, sau ca pe nişte insecte, pentru hidoşenia lor. Opera istoricului nu este opera criticului sau a moralistului; este opera leneşului şi a povestitorului, a filosofului şi a omului de ştiinţă, a celui care verifică şi spune adevărul.

„Captivantă, tulburătoare, și minunat scrisă”. – Boston Globe

Istoria Americii este caracterizată, potrivit lui Jill Lepore, de foarte multă durere şi de şi mai multă ipocrizie. Nu există ţară sau popor străine de aceste sentimente. În trecutul Americii însă există şi deosebit de multă decenţă şi speranţă, prosperitate şi ambiţie, şi mai ales inventivitate şi frumuseţe. Unele volume de istorie a Americii nu critică deloc Statele Unite; altele nu aduc decît critici. Această carte nu face nici una, nici alta. Între veneraţie şi adoraţie, pe de o parte, şi lipsă de respect şi dispreţ, pe de altă parte, se deschide un drum nesigur, aflat undeva departe de falsele pioşenii şi triumfurile meschine ale celor care au trăit, au murit, şi-au arătat curajul şi au comis greşeli şi păcate cu mult înaintea noastră, spune autoarea în volumul Aceste adevăruri. O istorie a Statelor Unite.

„O adevărată capodoperă”. – NPR Books

Jill Lepore este profesor de istorie americană la Universitatea Harvard. Este, de asemenea, colaborator permanent al revistei The New Yorker și gazda podcast-ului „The Last Archive“.

În 2021 i-a fost decernat Premiul Hannah Arendt pentru Gîndire Politică. Este autoarea mai multor lucrări de succes, printre care se numără The Name of War: King Philip’s War and the Origins of American Identity (cîștigătoare a Premiului Bancroft), New York Burning: Liberty, Slavery and Conspiracy in Eighteenth-Century Manhattan (finalistă la Premiul Pulitzer) și The Secret History of Wonder Woman (cîștigătoare a Premiului pentru Cartea de Istorie Americană). Lepore este membru al Academiei Americane de Arte și Științe al Societății Americane de Filosofie și a fost președinte al Societății Istoricilor Americani.

Oamenii de pe peronul 5

Autoarea bestsellerului Proiectul autenticității, Clare Pooley, revine la Editura Trei cu o comedie romantică intensă – Oamenii de pe peronul 5. O perspectivă unică asupra iubirii, prieteniei și vindecării.

„O poveste care te binedispune, despre forța legăturilor din viața reală”. – Sun

În fiecare zi, la ora 8 și 5 minute, Iona Iverson ia trenul spre serviciu, alături de aceiași oameni, despre care face presupuneri și cărora le dă chiar porecle. Ca navetistă versată, știe regulile: trebuie să ai un serviciu la care să te duci; nu ai voie să consumi mîncare caldă în tren; întotdeauna trebuie să ai la tine tot ce ai nevoie pentru orice eventualitate; niciodată să nu vorbești cu persoane străine în tren.

Dar într-o dimineață, Elegant-dar-Misogin-din-Surbiton e cît pe ce să se sufoce cu un strugure, chiar în fața Ionei. Suspect-de-Amabilul-din-New-Malden îi sare în ajutor și-l salvează, iar incidentul declanșează o reacție în lanț. Fără să aibă în comun altceva decît trenul cu care fac naveta, cîteva persoane foarte diferite află că presupunerile pe care le-au făcut unele despre altele n-au nicio legătură cu realitatea.

„Pooley ne prezintă nu numai o Iona acidă și încîntătoare, ci o întreagă distribuție convingătoare de personaje complicate și bizare, care sînt atît de atrăgătoare, încît ți se face dor de trenurile de navetă”. – Laurie Frankel

„Ocupîndu-se de multe subiecte relevante, romanul lui Pooley îți merge la suflet”. – Heat

Această poveste frumos scrisă oferă speranță, îndrăznește să-și imagineze ce s-ar putea întîmpla dacă navetiștii obișnuiți, care se întîlnesc zi de zi pe aceeași linie de tren din Londra, ar avea curajul să vorbească între ei. Putem fi atît de consumați de dificultățile și încercările din viața noastră încît nu putem vedea calea de urmat? În Oamenii de pe peronul 5, Clare Pooley ne asigură că, indiferent cît de mare ar fi o problemă sau cît de îndepărtată ar fi o soluție, este acolo undeva și o putem găsi dacă avem dragostea și sprijinul oamenilor din jur. Cine dintre noi nu vrea un final de basm?

„Distractivă și reconfortantă”. – Good Housekeeping

„Plină de personaje remarcabile (…), această carte minunată explorează relațiile și dilemele vieții de zi cu zi”. – Candis Magazine

Clare Pooley a lucrat timp de 20 de ani în lumea trepidantă a publicității înainte de a deveni mamă cu normă întreagă. A absolvit Newnham College, Cambridge, cu o diplomă în economie.

În 2015, a creat blogul Mummy was a Secret Drinker, unde a început să scrie sub pseudonim despre viața ei după renunțarea la alcool. A debutat cu The Sober Diaries, o poveste care descrie primul său an de abstinență și cum a ieșit învingătoare în lupta cu cancerul de sîn.

Proiectul Autenticității, debutul său în ficțiune, a fost tradus în 16 limbi, fiind publicat în română de Editura Trei.

Pooley scrie în bucătăria ei din Fulham, Londra, unde locuiește împreună cu soțul, cei trei copii, un cățel și un arici pitic african.

