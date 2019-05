Campanie teroristă

Reporter: Văd că vă cam îmbulziţi în judeţul Suceava, în ultima vreme. Ce v-a apucat deodată? Se apropie cumva alegerile europarlamentare şi referendumul lui Iohannis şi aveţi nevoie de voturile sucevenilor?

Politician ziarist: Stimate coleg de breaslă jurnalistică, nu-i chiar aşa cum ne percepeţi voi presa roşie din Bucovina. De fapt, eu am venit de la Bucureşti, înainte de summitul de la Sibiu, să transmit în direct bucovinenilor că am un mesaj pentru Europa şi anume că România şi respectiv Bucovina voastră este în Europa, este Europa şi nu voi accepta niciodată o Europă cu două viteze. Eu vreau o singură viteză, o singură Europă, asta vreau să vă transmit vouă bucovinenilor şi de asta am venit să fac miting la Suceava la voi.

Reporter: Cam tîrziu pentru Europa, cam tîrziu pentru bucovineni, fiindcă înainte de voi a băgat viteză domnul Dragnea şi a ajuns primul la miting şi a transmis dînsul la bucovineni şi la europeni ce şi cum, în ritm de taraf, cum scrie la carte şi cum se poartă la obiceiul bucovinean, aşa că degeaba aţi venit voi peneliştii cu nasul pe sus, că aţi venit prea tîrziu.

Politician ziarist: Eu ca ziarist de la capitală şi coleg de breaslă cu tine te sfătuiesc să nu crezi tot ce auzi şi tot ce vezi de la acest Dragnea. Ce-a zis, mă rog frumos, acest Dragnea la miting la voi?

Reporter: Stai să-ţi dau înregistrarea pe redare fidelă, ca să nu zici că deformez şi denaturez. Uite ce-a zis Liviu Dragnea: „Ne luptăm cu nişte perverşi cum această ţară nu a avut – despre voi este vorba. Oameni care urăsc România şi au vîndut bucăţi din această ţară – tot despre voi este vorba, sîc. Da, Codrin, da, stimaţi bucovineni. Trag din toate părţile – tot despre voi este vorba că trageţi. M-au lovit puţin la coloană, dar tot dreaptă rămîne. Nu pot să mă fac ca ghiocelul. Credeţi că mie nu mi-ar fi plăcut să fac ca unii care au plecat de la noi, că nici nu cred că au fost vreodată cu suflet. Unul care a plecat de aici şi care v-a datorat tot, inclusiv ultimul post. Puteam să stau în tranşeu cu Irina, să mănînc popcorn şi să spun luaţi direct de SRI, DNA şi Cotroceni. Şi ce să faceţi cu ei? Ce vreţi voi? Nu mai facem PNDL. Nu mă ajutăm fermierii, că toate producţiile astea intră pe piaţă”.

Politician ziarist: Vorba preşedintelui meu de partid, Ludovic Orban: nu îi înţeleg pe oamenii ăştia cum de nu le e ruşine. Scriu ei pe afişele lor patrioţi în Europa. Unde a fost Liviu Dragnea în 27 martie cînd am aniversat Centenarul Unirii Basarabiei cu România? Cu Irina, în diferite insule. Cine a fost în 27 martie anul trecut în Basarabia pentru a aniversa 100 de ani a Unirii Basarabiei cu România? Vă spun eu, preşedintele PNL. Eu, vorba preşedintelui meu de partid, Ludovic Orban, nu trebuie să scriu pe afişele PNL patriot în Europa, pentru că fiecare român ştie că liberalii sînt adevăraţii patrioţi care îşi iubesc ţara şi care se bat cu arma în mînă pentru interesele României. Unde a fost Liviu Dragnea în 28 noiembrie cînd am aniversat 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România? Tot prin ţări străine, cu Irina. Cine a fost în 28 noiembrie în Suceava, la aniversarea Centenarului? Tot preşedintele PNL, Ludovic Orban. Aşa că învaţă de la mine să-ţi faci meseria de jurnalist responsabil.

Reporter: Ca să-ţi dovedesc că am scris responsabil şi că mi-am făcut meseria în mod obiectiv şi responsabil, îţi citesc cuvînt cu cuvînt direct din ziar, ca să nu avem vorbe la partid: „Mitingul PSD din Dumbrăveni a început cu puţin înainte de ora 16.00. În faţa Sălii Sporturilor din localitate, preşedintele Liviu Dragnea a fost primit cu taraful. În interiorul sălii, sute de oameni participă la o întîlnire a social-democraţilor, unde, din boxe, se aude Oda Bucuriei. La începutul mitingului, liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, a făcut o baie de mulţime, dînd mîna cu mai mulţi participanţi. Oamenii au venit cu steaguri ale României, ale Uniunii Europene şi cu pancarte cu fotografii ale candidaţilor la alegerile europarlamentare şi cu mesaje pro-PSD.

Liderul PSD a evitat să spună dacă va candida la alegerile prezidenţiale, afirmînd că va anunţa cînd va fi momentul. El le-a solicitat social-democraţilor să se concentreze pe europarlamentare”. Mai responsabil şi mai obiectiv nu se poate.

Politician ziarist: Degeaba, nu te pune cu mine, care sînt la bază ziarist de capitală europeană şi care cînd zic ceva se aude. Uite ce zic şi cum zic eu, spre deosebire de tine: „Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi, la Suceava, unde liberalii au organizat un miting electoral, că românii au adevărata putere, ştampila de vot, glontele de argint cu care pot să răpună dracii roşii care-şi bat joc de România. Aşa cum astăzi am înfruntat frigul, ploaia, să fim la fel de determinaţi să înfruntăm un adversar pervers, un adversar care nu respectă nici o regulă, un adversar care calcă în fiecare zi demnitatea fiecărui român, să ne luptăm cu un adversar care este capabil de orice pentru a nu pierde puterea. Să le spunem românilor că adevărata putere este în mîna fiecăruia, că au glontele de argint cu care pot să răpună dracii roşii, care îşi bat joc de România, glontele de argint e ştampila de vot care să fie pusă pe săgeata Partidului Naţional Liberal”.

Reporter: În afară de faptul că îi instigaţi pe bucovinenii noştri să încalce regimul armelor şi muniţiilor şi să desfăşoare acte teroriste prin secţiile de votare, cu ce vă mai lăudaţi? Şi ce-o să faceţi la urmă cu toţi morţii şi răniţii din aceste secţii de votare?

Politician ziarist: Păi tocmai asta vrem să subliniem, printre altele: ia faceţi voi, bucovinenii, o comparaţie între spitalele din oraşe conduse de primari liberali şi oraşe conduse de primari social-democraţi. La Oradea sînt două spitale modernizate cu bani europeni. Vreţi să mergeţi să vedeţi cum arată spitalele din Craiova, din Constanţa sau din Brăila? Dacă nu sînteţi răniţi deja, de ce să riscaţi să vă fiţi împuşcaţi cu gloanţele noastre de argint? Şi dacă sînteţi morţi sau răniţi, atunci ce vă faceţi?

Reporter: Avem şi noi, bucovinenii, strategia noastră antiteroristă, vorba domnului Dragnea: aici trebuie să fie cineva care să înţeleagă că Bucovina nu poate aştepta să ne împuşte Orban prin secţiile de votare. Şi este vorba de funcţionari din orice post. Programul nostru de guvernare nu este făcut pentru puturoşi, este făcut pentru oameni care se trezesc dimineaţa ştiind ce au de făcut, aşa că mai încet cu mitraliera pe scări!