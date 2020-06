Bătălia pentru Suceava dintre Dornean și Botoșănean

Nici bine nu se răci bătrînul, ce mai freamăt, ce mai zbucium pentru funcția de arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților!

Cîțiva primari suceveni, 35 după știința mea, au transmis o scrisoare deschisă către presă în care-și arată susținerea pentru episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Preasfinția Sa Damaschin. În scrisoarea care se adresează Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Daniel, se subliniază că instalarea pe tronul arhiepiscopal a PS Damaschin ar împlini dorința Înaltului Pimen.

Nici bine nu a apărut scrisoarea primarilor, că a văzut lumina paginilor de internet și o scrisoare a unor preoți din cadrul eparhiei Sucevei și Rădăuților prin care li se cere PF-ului, dar și mitropolitului Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teofan, să fie atenți, pentru că viața Bisericii din Bucovina nu poate fi asigurată de alegerea unui arhiereu dorit de unii din ”domnii primari” ai județului Suceava.

După știința mea, preoții semnatari ai scrisorii sînt unul singur. Este vorba despre episcopul vicar de Iași, Calinic Botoșăneanul, fost călugăr la Mănăstirea Putna.

Surse serioase din sînul Bisericii Sucevene spun că episcopul vicar de Iași stă și pîndește scaunul arhiepiscopal de la Suceava de aproape 30 de ani, de la înființarea arhiepiscopiei adică, și că acesta a avut propuneri de mărire în mai multe rînduri, dar le-a refuzat în speranța că va veni ea ziua cînd se va putea urca pe tronul de la Mănăstirea ”Sf. Ioan” de la Suceava.

Conform rînduielilor bisericești, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, sub sutana căreia se află Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, va avea trei propuneri de arhiepiscopi și mai pot fi făcute alte două. Pînă la urmă, după selecție, vor rămîne doi candidați, din care Sfîntul Sinod al BOR va alege unul. La cum s-au așezat lucrurile, pare-se că bătălia se va da între Damaschin Dorneanul și Calinic Botoșăneanul.

Evident, în suceveană, mai bine sună Dorneanul decît Botoșăneanul. Dar nu despre asta va fi vorba la algeri. La fel ca și în politică, importantă este susținerea electoratului. Electoratul în acest caz fiind membrii Sfîntului Sinod. Important este cum îl faci pe acest electorat să te voteze: cu scrisori deschise, cu promisiuni, cu sfori trase, cu tot arsenalul folosit de politicieni.

Bătălia pentru Suceava, pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, se dă între Botoșăneanul din categoria plus 60 de ani și Dorneanul din categoria minus 40 de ani, tinerețea putînd fi un minus pentru PS Damaschin. Surse din sînul Bisericii Sucevene spun că tînărul ar fi mai îndreptățit să ocupe scaunul arhiepiscopal, pentru că este un om al locului, are tot felul de capacități dezvoltate, are carismă și este ”bînduț”, elemente care l-ar recomanda chiar pentru funcția de patriarh în viitor. Calinic Botoșăneanul are de partea sa vîrsta, dorința fierbinte de a deveni arhiepiscop și, probabil, mai multe relații la vîrful Bisericii.

În concluzie, alegerile pentru șefia Arhiepiscopiei și Rădăuților au un rezultat așteptat. Așteptat, nu cunoscut. Așteptat de cei doi combatanți, de preoții suceveni și de enoriașii din județul Suceava, care sînt mult mai activi decît cei din alte părți ale țării.