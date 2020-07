Speranţele, gîndurile şi creativitatea au fost expuse aici iar tablourile şi desenele realizate cu acest prilej sînt pînă la urmă emoţii curate.

Nu ajunge o viaţă de om să-i mulţumeşti lui Dumnezeu că ţi-a dat copii sănătoşi, că au mintea brici şi pot zburda pe coclauri cît e ziua de muncă.

Ei conectau la sistemele informatice şi de alimentare ale jocurilor un dispozitiv artizanal de tip hot-spot care le făcea să o ia razna. Razna, dar în folosul hoţilor.

Surse judiciar anonime ne-au declarat sub protecţia pînă la sînge a identităţii că femeia era dependentă în draci de cafea instant.

La scurt timp după ce s-au despărţit Petru s-a întors de la domiciliul său cu o toporişcă şi s-a îndreptat în direcţia în care se deplasa victima ajungînd-o din urmă.

O doamnă cu copilul în căruţ ne-a declarat sub protecţia anonimatului: am ieşit la geam şi am văzut doi tineri fugind.

Animalele sălbatice mai suferă încă din cauza sălbăticiei unor braconieri.

Bărbaţii sînt mai somnoroşi decît femeile.

În ziua de azi, cînd fiecare român are pretenţia că resimte o deplină libertate nu-i de mirare ca cineva să deţină o armă fie ea mai mult sau mai puţin periculoasă.

Umăr la umăr poliţist şi jandarm au luat-o după el şi după vreo 50 de metri l-au prins.

Atenţie şoferi, mişună minorii!

Individul care a băgat spaima în administratorii mai multor societăţi comerciale şi instituţii se va reculege o lună în arestul IPJ.

Cei veniţi la distracţie în zi de sărbătoare au sunat pentru că au auzit strigăte de ajutor dinspre apă.