Deputatul ALDE de Suceava, Ştefan Alexandru Băişanu, continuă. Continuă să facă naveta între Suceava şi Bucureşti, dar şi între posturile de ştiri din Capitală

Astăzi iar,/ La telejurnal,/ L-am văzut pe Băişan

Întîmplare reală povestită de un prieten pe vremea cînd se difuza la Antena 1 celebrul program „Tucă Show”. Un apropiat de-al său, contrariat, l-a întrebat de ce nu mai apare Marius Tucă la televizor. La care prietenul meu, şi mai contrariat, i-a spus că apare. Replica a fost următoarea: „A, e posibil, pentru că eu nu am mai deschis de mult televizorul”.

Zilele trecute, două persoane diferite, în două contexte diferite, m-au întrebat de ce nu mai apare la televizor deputatul ALDE de Suceava, Ştefan Alexandru Băişanu. Nu la televiziunea pe care familia sa o deţine la Suceava, Plus TV, ci la posturile centrale de televiziune. Nu am ştiut ce să spun fiindcă rareori urmăresc dezbaterile de la posturile de ştiri, dar am emis o ipoteză: dacă este aşa, înseamnă că Alexandru Băişanu a intrat în dizgraţia preşedintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care i-a interzis să mai reprezinte partidul în cadrul talk-show-urilor pe teme politice. Trebuie să ştiţi că toţi politicienii pe care-i vedeţi la televizor nu apar de capul lor, excepţie făcînd disidenţii. Politicienii sînt prezenţi pe sticlă numai cu voie de la partid. Fiecare formaţiune politică are o listă cu cei care au dreptul să reprezinte partidul. Lista este întocmită de preşedintele partidului şi de echipa care se ocupă de imaginea formaţiunii politice. Ştefan Alexandru Băişanu este singurul parlamentar din judeţul Suceava care apare pe posturile centrale sau care apărea, dacă ar fi fost să mă iau după cele două persoane care au adus vorba despre deputatul ALDE.

Pentru a afla cum stau lucrurile de fapt, l-am contactat telefonic pe domnul Băişanu, care s-a arătat surprins de întrebarea mea. A urmat un scurt dialog pe care-l voi prezenta în sinteză în pagina 3.

”Nu-i adevărat. Nu-i adevărat că nu mai apar la posturile de ştiri!”, mi-a spus deputatul ALDE de Suceava, Ştefan Alexandru Băişanu, care este şi vicepreşedinte al partidului la nivel naţional. „Numai săptămîna asta am apărut de două ori la tv”. Unde? O dată la Antena 3 şi o dată la România TV. Dar săptămîna trecută? Săptămîna trecută, a spus deputatul, am fost la Digi 24 şi la Realitatea TV.

Are Alexandru Băişanu un program de apariţii televizate bine stabilit? De obicei, susţine deputatul ALDE, la Realitatea merg de la ora 13.00, la RTV de la ora 17.00, la Antena 3 la ora 18.00, iar la Digi 24 între orele 20.00 şi 21.00 şi uneori de la ora 17.00. Evident, parlamentarul nu face turul tuturor acestor televiziuni în aceeaşi zi.

Cine îl invită cel mai des? Alessandra Stoicescu de la Antena 3.

Ştefan Alexandru Băişanu face parte din „bateria” de şase parlamentari desemnaţi de ALDE să reprezinte partidul la dezbaterile televizate. L-am întrebat pe domnul Băişanu dacă primeşte un punctaj de la partid. Punctajul reprezintă răspunsurile care trebuie date la întrebările zilei, răspunsuri stabilite de echipa de comunicare şi aprobate de şeful de partid. Aşa se întîmplă la toate formaţiunile politice. Ştefan Alexandru Băişanu a declarat pentru Jupânu’ că primeşte şi punctajul de la partid, dar în cadrul emisiunilor spune ceea ce crede, însă specifică de fiecare dată cînd răspunsurile sînt pe lîngă punctaj că este vorba despre o părere personală.

A refuzat să participe la vreo emisiune? Da, dar numai din motive de timp şi nu pentru că nu i-ar fi convenit tema emisiunii, moderatorul sau vreunul din ceilalţi invitaţi.

Aşadar, Ştefan Alexandru Băişanu continuă să facă naveta între Suceava şi Bucureşti, dar şi între televiziunile de ştiri din capitală, rămînînd primul navetist al judeţului.

Sorin AVRAM