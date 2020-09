Asta nu-i democrație, astea nu sînt partide

La 30 de ani de la instalarea unui anumit tip de democrație, România încă este în căutarea adevăratei democrații, dar numai nu o găsește. Aceasta ba este în concediu medical, ba este plecată în vacanță în Vestul Europei, ba nu are chef să răspundă la telefon, ba refuză să se așeze la masă cu tot prostul și cu tot necioplitul.

La 30 de ani de la instalarea unei democrații prost înțeles, în localitatea care l-a dat țării pe Nicolae Labiș se întîmplă ceva de ”Moartea căprioarei”. Nu știu de unde apărut comparația asta, dar cînd eram prin liceu și venea vorba despre întîmplări halucinante se trezea unul spunînd: ”Băi, e moartea căprioarei!”. La 30 de ani de cînd au murit români pentru a se înfăptui trecerea de la un sistem totalitar la unul democratic, într-o localitate din România nu are candidați la alegeri decît un singur partid. Și acela nu este PSD, despre care se tot spune că ar fi continuatorul Partidului Comunist Român, ci Partidul Național Liberal, despre care se spune că ar fi urmașul Brătienilor. Singurul candidat la funcția de primar este actualul primar Petru Nistor, reprezentantul PNL pe care pașii l-au purtat în trecut și pe la PSD, și pe la PDL.

Este incredibil, este halucinant, este ”moartea căprioarei” cum la 30 de ani de la dărîmarea regimului comunist într-o comună însemnată dintr-o țară membră a Uniunii Europene are candidat la primărie și listă pentru consiliul local doar un singur partid. Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, spune că partidul nu are candidați pentru că la Mălini ”este teroare” și, de aceea, nimeni nu are curajul să participe la cursa electorală. Conform domnului Stan, oamenii care au încercat să-și depună candidaturile au primit amenințări. Că li se iau boii de la bicicletă sau ce? Responsabilul de zonă din partea PSD, deputatul Alexandru Rădulescu, a declarat că organizația PSD Mălini a fost dizolvată după alegerile din 2016, după ce primarul PSD, Petru Nistor, și consilierii PSD au anunțat că îi susțin pe Gheorghe Flutur și PNL, iar ulterior partidul și-a format o altă organizație locală din 60-70 de membri, dar „la sfîrșitul lui iulie, începutul lui august ne-au anunțat că nu dorește nimeni să candideze, nici la primărie, nici la consiliul local”, pe motiv că le-ar fi teamă să concureze cu actualul primar. Păi, ăsta-i partid? Cum este posibil ca PSD, care se laudă că este cel mai mare partid din România, să nu aibă candidați în ditamai comuna? Ce fel de partid este PSD și în ce fel de țară trăim dacă social-democrații nu au sesizat instituțiile statului, în cazul în care primarul chiar seamănă teroarea printre concetățeni? În ce țară trăim și ce fel de partid este PNL dacă nu-și potolește primarul, dacă într-adevăr acesta este un fel de terorist? Și de ce dacă a văzut că PSD-ul nu poate, Partidul Național Liberal nu a umblat prin Mălini pentru a căuta contracandidați pentru primărie și pentru consiliul local, pentru a menține astfel viu jocul democratic?

Nici în urmă cu 30 de ani cînd țărăniștii și liberalii erau fugăriți de sătenii și orășenii care se închinau la icoana lui Ion Iliescu nu s-a întîmplat ca doar FSN să aibă candidați într-o localitate.

Astea nu sînt alegeri, astea nu sînt partide, asta nu-i democrație.