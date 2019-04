Angela Zarojanu, preşedinta Fundaţiei SEVA

Dar Angela Zarojanu nu este doar preşedinta fundaţiei care de curînd a organizat cea de-a VIII-a ediţie a evenimentului „Femei de succes. Performanţă la superlativ”, la care au participat aproximativ 400 de doamne şi domnişoare. Doamna Zarojanu este şi consilier local, om de afaceri şi membru activ al Consiliului de Administraţie al teatrului sucevean.

Angela Zarojanu s-a născut pe 9 august 1957, la Dorohoi, tatăl, Octav Rusu, fiind inginer silvic la Ocolul Silvic Dorohoi, iar mama, Florica, lucrînd la Consiliul Popular pe post de contabilă. În clasa a XI-a s-a hotărît să urmeze cursurile facultăţii de electronică, pentru a demonstra că şi fetele pot reuşi în acest domeniu.

Jupânu’: Aţi făcut facultatea de electronică. Să înţelegem că atunci cînd eraţi mică nu v-aţi jucat cu păpuşile, ci aţi meşterit la maşinuţe?

Angela Zarojanu: Recunosc că am făcut facultatea de electronică dintr-un motiv cu totul diferit. Sigur că atunci cînd eram mică îmi plăcea să mă joc cu păpușile. Din acea perioadă am cele mai frumoase amintiri din copilărie: eram mulți copii, ne jucam mult în aer liber, nu departe de casa în care locuiam, la TREI FÎNTÎNI. Nu prea meșteream la mașinuțe, așa cum spuneți. Am făcut facultatea de electronică pentru că am auzit o discuție între părinţi care aveau copii de vîrsta mea (eu eram în clasa XI-a) și se discuta despre viitorul nostru. Am auzit pe cineva care a spus că electronica este o meserie bună, dar este pentru băieți și se intră foarte greu. Primul meu gînd a fost că trebuie să demonstrez că și fetele pot reuși. Așa am ajuns studentă la Electronică.

Nu v-aţi visat doctoriţă sau profesoară? Cînd şi de ce a apărut dorinţa de a vă îndrepta către o facultate cu profil tehnic?

Cred ca mi-ar fi plăcut să fiu profesoară, dar dacă ar fi fost aș fi ales informatica sau matematica. Atunci, la putere erau științele exacte, inginerii erau foarte bine cotați, primeau repartiții destul de bune, mai conta și de unde ești și de starea civilă.

V-a părut vreo clipă rău că nu aţi ales să studiaţi altceva?

Da, mi-a părut rău fiindcă după anul 1989 s-au produs multe schimbări și au apărut multe oportunități , mi-ar fi plăcut să studiez și științe umaniste, dar acest lucru s-a întîmplat mai tîrziu, participînd la tot felul de cursuri de formare personală.

După Electronică, de ce v-a trebuit şi o facultate de ştiinţe economice?

Facultatea de științe economice am făcut-o pentru că am intrat în sistemul privat, în afaceri, și trebuia să am cunoștințe temeinice în domeniul economic. Învățasem din mers o mulțime de lucruri, dar nu aveam fundamentarea teoretică și nu puteam evolua profesional așa cum aș fi vrut. Așa că, din nou la școală, dar mi-a prins tare bine și mi-a și plăcut tare mult. Am absolvit Științe Economice la USV Suceava şi mă mîndresc cu această realizare.

Cînd aţi intrat în afaceri şi care a fost traseul dumneavoastră în lumea afacerilor de atunci şi pînă astăzi?

În anul 1990, un grup de colegi tineri și foarte entuziaști de la Proiectare Telemecanică IRE Suceava am socotit că putem să ne descurcăm în economia de piață, tot în domeniul calculatoarelor. Așa a luat fiinţă ALISA, prima firmă cu capital privat din județul Suceava, unde eu am lucrat, dar nu am avut acțiuni. A fost o perioadă în care am învățat multe, am cunoscut oameni de afaceri din străinătate cu care s-au încercat diverse proiecte, a fost o perioadă cu urcușuri și coborîșuri, dar am mers înainte. ALISA este în stare de conservare, s-au înfiinţat și alte firme și așa am ajuns să construim MOLDSILVA, o societate care anul acesta împlinește 25 de ani de existență.

Dacă aţi da timpul înapoi şi aţi fi acum în 2008 aţi mai candida o dată la Primăria Sucevei?

Da, a fost o perioadă cînd m-am implicat foarte mult în politică, mă refer la perioada 2000-2008, și am candidat la funcția de primar al Sucevei. Nu neapărat pentru că mi-aș fi dorit, dar a fost o situație cu totul specială pentru PNL, segmentîndu-se atunci DREAPTA LIBERALĂ. M-am implicat cum am știut mai bine, am muncit enorm și am suferit pe măsură cînd s-au afișat rezultatele votului. Nu, nu mă mai întorc într-o competiție în care am pierdut. Eu cred că am făcut o treabă bună, în profunzime pentru PNL, și aici mă refer la echipa mea și la consilierii pe care i-am avut și de la care am învățat o mulţime de lucruri. În mod cert, am avut cea mai frumoasă campanie electorală, în care am pus accent pe proiecte, fără atacuri la contracandidați.

V-a plăcut mai mult să fiţi subprefect al judeţului sau viceprimar al Sucevei?

Amîndouă. Aceste funcții au fost o adevărată provocare pentru mine. Trebuie să recunosc că fiecare funcție m-a aplecat spre studiu intens în domeniul administrației publice, atît la nivel local, cît și central. Voiam să fac totul foarte bine, să știu să fac față situațiilor neprevăzute care apăreau, mai ales la primărie, pentru că acolo se lucrează în mod direct cu și pentru cetățeni. Trebuia sa cîştig respectul colegilor din primărie prin profesionalism și rezultate, să fiu mîna dreaptă a primarului în rezolvarea promisiunilor asumate. Mi-am îndeplinit mandatul cu satisfacția lucrului bine făcut. Funcţia de subprefect mi-a creat o altă oportunitate, aceea de a lucra cu un colectiv strict specializat pe anumite atribuțiuni, cu reprezentanții administraţiei publice locale și cu șefii de instituții deconcentrate. Alte obiective, alți indicatori, altă responsabilitate. Este necesară aici o solidă pregătire și experienţă în administrație, pe care deja o aveam, dar am considerat că este necesar să urmez și cursurile INA (Institutul Naţional de Administrație), pentru a intra în categoria înalților funcționari publici. Am încercat să fac mai vizibilă Instituția Prefectului avînd în vedere rolul acestei organizații la nivelul județului. În această funcție eşti numit de către guvern, așa că nu ai stabilitate și, din păcate, multe proiecte se pierd pe drum.

Care este cel mai interesant lucru pe care l-a făcut SEVA, asociaţia pe care o conduceţi?

Asociația SEVA (ȘANSE EGALE VALOARE FEMINITATE) a luat ființă pentru că ne-am propus să acționăm cu cît mai multe mecanisme pentru a stabili un echilibru privind egalitatea de șanse și gen în societatea în care trăim, să promovăm valorile, bunele practici și să ajutăm unde este nevoie. Cel mai interesant proiect al Asociației SEVA îl reprezintă organizarea evenimentului FEMEI DE SUCCES -PERFORMANȚĂ LA SUPERLATIV. Ajunsă deja la cea de-a VIII-a ediție, manifestarea aduce valori feminine în prim plan. Să nu uităm că avem nevoie de repere în diverse domenii de activitate. Avem nevoie de mentori. Avem nevoie ca oamenii care tind spre perfecțiune să fie în primul rînd. Vrem să-i cunoaștem și trebuie să-i respectăm.

Sînteţi om de afaceri, consilier local, preşedintă la SEVA şi membră a Consiliului de Administraţie al Teatrului „Matei Vişniec”. În care din aceste calităţi vă simţiţi cel mai confortabil?

Da, sînt implicată în mai multe proiecte, fiecare cu specificul lui, cu responsabilitățile lui, cu problemele inerente, dar și cu satisfacții care vin ca o încununare a muncii depuse. De aceea, pe toate le fac cu dragă inimă și cu energia care mă caracterizează, fiindcă fiecare are legătură cu oamenii, cu dorința mea de a mă implica, de a fi de folos, de a crea o stare de bine și mulțumire în jurul meu. Lucrez în sistemul privat deoarece consider că îți păstrezi o anumită independență, cu toate că acum presiunea este copleșitoare. Pe de altă parte, cred în voluntariat și de aceea SEVA este poarta spre umanitate. Sînt un consilier local activ pentru că îmi doresc ca orașul nostru să ofere o viață frumoasă locuitorilor săi. Am mari satisfacții, dar mă simt și foarte responsabilă în ceea ce privește Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava, fiindcă iubesc teatrul și întreaga echipă de acolo și pentru că simt că oamenii au nevoie de această instituție care le luminează viața.

Dacă v-ar sta în putere, ce-aţi schimba astăzi în Suceava?

Mentalitatea.

Jupânu’

Angela Zarojanu, astăzi. – zaro zîmbăreaţă.

Cu sora ei, Iuliana, mai mică cu 2 ani decît Angela. – angela copil ea. La Teatrul „Matei Vişniec” cu mama, Florica, şi cu sora Iuliana. – angela mamă soră. Cu soţul, Dan. – angela soţ. Cu nepoţica, Ana Teodora. – angela copil. Alături de colectivul de la teatru. – angela teatru. Împreună cu Cătălina Biholar. – angela cătălina. Alături de soţ şi de cei doi băieţi ai lor, Ionuţ Dan şi Andrei Florin. – angela băieţi.