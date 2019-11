Mirela Adomnicăi, la Fălticeni, la „Tîrgul Mărului”, între actualul primar, Cătălin Coman, şi fostul primar Vasile Tofan: „Chiar nu ştiu ce fel de primari sînteţi. Şi, vorba aia, primari într-un oraş mic, nu într-o metropolă. Eu am venit special la Fălticeni, pentru că din cea mai recentă carte pe care am citit-o am aflat că Ana are mere, iar dumneavoastră habar nu aveţi cine-i Ana şi care-i standul ei”.

Fiţi sociabili!