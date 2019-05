Alexandru Brădăţan, interpret de muzică populară

Pe 23 mai 2019, Casa de Cultură Suceava va fi gazda spectacolului „Alexandru Brădăţan – 30 de ani de viaţă şi 15 ani de cîntec”, un spectacol organizat de Primăria Suceava şi pus la cale şi prezentat de realizatoarea tv Mihaela Bîrsan.

Născut pe 9 iunie 1989 la Suceava, dar trăitor de mic la Gura Humorului, Alexandru povestea într-un interviu pentru „Adevărul” că „părinţii mei sînt oameni simpli, nu au excelat în muzică. Mama mea a fost contabilă, iar tatăl mecanic şi bucătar, fără să aibă vreo legătură cu muzica. Bunicul din partea tatălui a cîntat, a fost dascăl în localitatea Bucşoaia, de unde se trage tatăl meu. Cred că este singura persoană din familie care a avut o oarecare legătură cu muzica. Voce au şi părinţii mei, dar nu au cîntat pe scenă”.

Primul vis al lui Alexandru a fost să se facă preot, şi nu interpret de muzică populară, după cum veţi vedea parcurgînd acest interviu.

Jupânu’: Care-i prima ta amintire din copilărie?

Alexandru Brădăţan: Pot să spun că am avut o copilărie asemănătoare cu cea a lui Creangă. Nu am fost un copil foarte cuminte, dar nici foarte obraznic, undeva la mijloc, amintirile mele din copilărie fiind legate de Humor, locul unde am crescut! Multe pățanii făceam cu vara mea – furat de mere, corcodușe, ouă, cireșe de la vecini, pînă la aruncat cu argilă pe casele oamenilor cu săgeți din bote de alun. Toate au făcut farmecul copilăriei mele și nu regret nimic!

Care-i cea mai mare boacănă pe care-i făcut-o cînd erai mic şi care a fost cea mai mare pedeapsă primită din partea părinţilor?

Au fost mai multe, dar „pedeapsa” cea mai mare venea din partea mamei, și anume privirea foarte mustrătoare care pe mine mă făcea să plîng instant, fiind și o fire mai sensibilă. Cu mama tot timpul am avut o legătură mai specială și eu nu îmi doream să o văd supărată niciodată.

Prima ta dorinţă a fost să devii interpret de muzică populară ori ţi-au dat tîrcoale şi alte vise?

Dorința mea de mic copil era să devin preot. Dragostea pentru muzica populară a fost din totdeauna, doar că nu mă gîndeam că voi ajunge să cînt pe scenă la nivelul acesta. Am constatat că uneori în viață se întîmplă niște lucruri fără ca noi să ne dăm seama și cel mai important este că se întîmplă în favoarea noastră!

Cînd ai avut primul contact cu muzica populară şi cine te-a încurajat să parcurgi acest traseu profesional?

La grădiniță am avut primul contact cu scena fără să știu că peste ani acolo îmi va fi locul. Doamna Maria Macovei este un nume de referință în ceea ce privește cariera mea, începuturile mele. De la 15 ani împreună cu această doamnă am pornit pe drumul muzicii populare, cu emoții mari, dar încrezător că peste ani numele meu va spune ceva. Încă mai am de muncit!

Cînd ai susţinut primul tău spectacol important?

Spectacole dedicate am mai avut, în special la Gura Humorului la zilele orașului. În 2012 am avut-o invitată de onoare la spectacolul meu de lansare de CD, „Cu drag de Voroneț”, pe doamna Mărioara Murărescu, un nume care înseamnă tot folclorul românesc, iar pentru mine a fost o mare onoare și o mare realizare. Pe 23 mai 2019 cred ca are loc cel mai important spectacol din cariera mea, „30 de ani de viață și 15 ani de cîntec”, alături de maestrul Nicolae Botgros și mulți, mulți invitați. Un spectacol dorit și mult așteptat!

Cine a fost alături de tine la început de drum şi cine ţi-a pus piedici?

Familia a fost mereu alături de mine, doamna Maria Macovei, realizatorii de emisiuni. Am avut parte de un public sincer încă de la început, care a rămas alături de mine și căruia îi mulțumesc. Nu știu dacă au fost piedici, poate anumite situații din care am avut ce învăța. „Talent nu poţi să dai oricui/ Dar nici nu poţi ca să răpui/ Talentul celui care-l are!”.

Care sînt artiştii pe care-i apreciezi şi care sînt colegii de breaslă cu care ai o relaţie mai apropiată?

Am parte de o generație de prieteni și e mare lucru. Prieteniile noastre s-au format în perioada festivalurilor concurs și sînt la fel, poate mai puternice acum. Artiștii din generația de aur vor avea mereu respectul meu, respectul nostru pentru ce au făcut! Sînt ani buni în care au slujit cîntecul popular, iar din partea tuturor primesc prețuire.

Ce loc crezi că ocupi în prezent în ierarhia interpreților de muzică populară?

Prefer să răspundă publicul la această întrebare. Eu vreau să fac lucruri de calitate ca și pînă acum, cu care să mă mîndresc și care peste ani să fie o bucurie. Cred că merg pe drumul cel bun și îmi doresc să nu dezamăgesc.

La tine este vorba mai mult despre talent sau mai mult despre muncă?

Talentul fără muncă este zero, la fel cum munca fără talent tot zero este. Talentul trebuie șlefuit în timp prin multă muncă dacă vrei să ajungi la rezultatul dorit. Talent, multă muncă, ambiție, dorință, perseverență și nu trebuie să te lași niciodată! Fiecare să lupte pentru visul pe care-l are.

Dacă, prin absurd, s-ar interzice muzica populară în România, cu ce ai vrea să te ocupi?

Mi-am dat seama că în muzica populară mă regăsesc. Este muzica ce mă reprezintă cel mai bine și nu aș vrea să mă gândesc la altceva. Sîntem un popor cu cel mai frumos și divers folclor din lume și ar fi păcat să nu valorificăm ceea ce avem.

Ce vis profesional nu ţi l-ai îndeplinit pînă în prezent?

Sînt o fire destul de ambițioasă și cam tot ce mi-am dorit pînă acum mi s-a îndeplinit. Dumnezeu hotărăște ceea ce trebuie să se îndeplinească și ce nu.

Jupânu’