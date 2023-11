Vremea a înlocuit cartoful cu floarea soarelui

„Dacă ținem cont că în anii `90, în jurul Sucevei erau suprafețe mari cu cartofi acum nu prea mai vedem. Floarea soarelui s-a adaptat foarte bine. Producția este foarte bună și, în plus, agricultorul reușește să vîndă floarea soarelui imediat după ce este recoltată. Nu mai are nevoie să o depoziteze. Sorgul se cultiva în România și înainte de 1989. În România, măturile se fac din sorg, dintr-un anumit soi de sorg. Sorgul este o pseudocereală ale cărei caracteristici fizico-chimice sînt foarte bune, mai ales pentru persoanele care au intoleranță la gluten. Sorgul nu are gluten și este o posibilitate de a utiliza terenurile, mai ales în anii de secetă, pentru a-l cultiva. Seceta este foarte puternică. Am fost acum cîteva săptămîni pînă la București și cum treci în Vrancea încolo spre București se observă foarte bine seceta. Pămîntul este mult mai uscat decît la noi. În județul Suceava ploile din ultimul timp au fost la categoria <și altele>. Nu a fost o cantitate de apă suficientă pentru a reface deficitul. Momentan, temperaturile sînt foarte ridicate pentru perioada actuală și nici nu am observat pe prognoză că s-ar remedia lipsa apei”. Profesorul universitar doctor Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul universității sucevene.