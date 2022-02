Un bau-bau numit Matematică

„Mi-aduc aminte de manualele pe care le-am avut pînă în clasa a VIII-a de la Editura Didactică și Pedagogică. Cînd am trecut la liceu, în anul 2000, am trecut pe manualele alternative. În clasa a XII-a manualul de istorie conținea vreo 300 de pagini și noi aveam o oră pe săptămînă. Unii profesori încearcă să-și încarce materia pentru că-i mai importantă. Ministrul Educației, fiind absolvent de mate-fizică (Sorin Cîmpeanu a declarat că a absolvit un liceu la clasa de matematică-fizică – n.r.), nu m-aș plînge că a făcut el vectori acolo. Conținutul trebuie să fie adaptat la specificul clasei. Dacă e mate-info e clar că elevul s-a dus acolo pentru a face matematică, iar dacă se duce la științe sociale eu consider că trebuie să facă un pic mai puțină matematică, nu la nivelul vectorilor. Am văzut și la facultăți de profil economic că se fac ecuații diferențiale de ordinul 2 pe care un absolvent de economie nu le va aplica niciodată. Și-acolo trebuie să fie o adaptare a materiei la specificul programului de studiu. Eu nu m-aș plînge de vectori, pentru că ultimii ani ne demonstrează faptul că atît la Evaluarea Națională, cît și la Bacalaureat, avem mari probleme cu unii elevi să ajungă la nota 5. Subiectul de nota 5 nu cuprinde vectori. Dacă întrebi un elev de clasa a XII-a care urmează să dea Bacalaureatul de ce îi e frică îți răspunde că de proba la mate. Nu-mi dau seama cum de a devenit matematica un bau-bau atît de mare. Oricum, subiectele sînt mai ușoare față de acum 10 ani și cu toate astea procentul de promovabilitate la mate e mult mai mic. Posibil și din cauză că e multă materie. Discutînd cu părinți, observ că în clasele gimnaziale există o presiune foarte mare pe elevi. Au multe teme și trebuie să participe la tot felul de concursuri, pentru ca profesorul să-și facă un anumit portofoliu. Cred că elevul intră într-o letargie, într-o stare de lehamite, în care nu mai are nevoie de nimic și practic l-ai rupt de sistemul de învățămînt. Ar trebui să fie o chestie etapizată. Practic, liceul ar trebui să fie mai greu, nu școala gimnazială. La universitate nu ajung studenți slab pregătiți, ci studenți deja demotivați. Eu îl văd pe student de-abia în anul I, nu am făcut eu demotivarea. Este clar că există un declic pe care Ministerul Educației trebuie să-l rezolve”. Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV, profesorul universitar doctor Mircea Oroian.