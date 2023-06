Și industrie, și afaceri, și artă, și turism pe cîțiva kilometri pătrați

„Liechtensteinul, ca stat, are 36.000 de locuitori, șapte localități și niște dimensiuni 12 kilometri pe 10. Este situat între Rin și Munții Alpi, între Elveția și Austria, este paradis fiscal și are un muzeu național destul de impozant, în care se îngrămădește toată lumea să expună. Am văzut acolo, de-a lungul timpului, expoziții de Germania, Italia, China și, mai nou, de Bahrein. În opinia mea, capitala Vaduz nu are mai mult de 10.000-12.000 de locuitori, dar acolo funcționează 16 bănci, din care patru cu publicul și restul numai comerciale. Fiind paradis fiscal se înțelege că sînt multe bănci comerciale, însă Liechtensteinul are foarte multă industrie. Are fabrica de unelte Hilti, care-i în competiție cu firme mari precum Bosch. Apoi, în Europa sînt două fabrici Swarovski, una în Austria, cealaltă în Liechtenstein, au o fabrică ce face hrană pentru cîini și pisici, și o fabrică care produce blindaj pentru industria militară și niște sisteme electronice pentru industria militară. Și industria alimentară este dezvoltată. Ei nu pot acoperi toate locurile de muncă și lucrează cu imigranți din Elveția, Germania și Austria. Pentru a ajunge în Liechtenstein, unde se intră cu buletinul, se poate merge cu avionul pînă la Zurich și de-acolo cu trenul aproape două ore. Se merită să te duci în Liechtenstein. Este plin de turiști în special din Asia, dar sînt și mulți germani și austrieci. Sînt foarte mulți chinezi, indieni, malaysieni, indonezieni… Mie mi-a fost puțin greu să-i deosebesc. Vaduzul are blocuri, dar nu din alea foarte înalte. Tot acolo există un castel care domină orașul. E undeva la mijlocul muntelui și este cale de acces pînă la el. Însă, castelul nu este vizitabil. În castel locuiește familia princiară. Vaduzul are mai multe muzee și este un oraș plin de artă. Cînd zic plin de artă nu mă refer doar la locuri publice, ci mă refer inclusiv la curți ale unor cetățeni. La recepția hotelului am găsit un mic ghid cu sculptura din Vaduz. Nu erau toate piesele, pentru că am făcut fotografii. Cum își fac reclamă? Liechtensteinul este cel mai mare producător de timbre, de mărci poștale, din Europa și înțeleg că în lume ar mai fi înaintea lor un stat din Africa. Ei fac mărci poștale pentru diverse evenimente, fără a primi comenzi din străinătate. Fac în manieră tradițională, cu matriță metalică. Matrița ajunge mai tîrziu la muzeu. Au un muzeu al filateliei în care se găsește cea mai mare colecție de timbre din lume. Apoi, au un tezaur foarte interesant care, de asemenea, reprezintă un punct de atracție. Au Muzeul Național al Liechtensteinului, cu istorie, artă și științe naturale. Și au o casă tradițională, un fel de muzeu etnografic, care se găsește într-o altă localitate. Cît am stat și am lucrat la expoziție a fost plin de vizitatori”. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, după ce a fost la Vaduz pentru a pregăti expoziția ”Mister și împlinire în sculptura românească”, cu lucrări de Ion Irimescu și Ion Mândrescu, expoziție care va fi deschisă pînă pe 1 octombrie.