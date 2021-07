Sena văzută de pe pod și de pe vaporaș

”În Franța, prima dată am fost ca și studentă în 1993 prin programul Tempus, la universitatea din Angers. Acolo am stat un an de zile, am dat aceleași examene ca și colegii noștri francezi. A fost într-adevăr o experiență inedită care mi-a deschis apetitul pentru Franța și care mi-a dat această dorință de a reveni din nou și din nou, pentru a cunoaște mai bine țara. Am fost și la Paris, am fost și în nord, am fost și pe Valea Loarei. Din păcate, în sud am ajuns foarte puțin, am ajuns doar pînă la Toulouse. În Paris îmi plac foarte mult podurile care traversează Sena. Unele din ele sînt foarte vechi. Ultima oară cînd am fost la Paris mi-am realizat un vis: am făcut o plimbare cu vaporașul pe Sena. Sînt multe lucruri frumoase de văzut la Paris. Am revăzut muzee care mi-au plăcut foarte mult. Am redescoperit cu plăcere Muzeul d`Orsay, un muzeu foarte mic, amenajat în cadrul unei foste gări. Este practic o bijuterie de muzeu, cu expoziții foarte interesante, foarte prețioase. Bineînțeles că nu are aceleași dimensiuni ca și Luvru. Luvru este impresionant. De fiecare dată cînd îl vizitez găsesc și expoziții noi. Zona Loarei este renumită pentru castelele foarte frumoase care atrag turiști. În localitatea Laval, înfrățită cu municipiul Suceava, nu am ajuns. Însă, noi, prin Biroul Francez, am avut și avem în continuare legături foarte bune cu Asociația din Laval. Este o colaborare de aproape 10 ani”. Lector doctor Mariana Șovea, directoarea Alianței Franceze Suceava.