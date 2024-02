Risipa organizată

„La cîte nunți am fost anul trecut?! Fără număr. Sînt sfîrșituri de săptămînă cînd merg la două sau trei nunți. Eu am mai fost și prin alte părți. De exemplu, am fost în Grecia la niște mese, nu nunți, la niște recepții cu Asociația Primarilor. Și am mers și am împins tava, am luat tot ce se putea lua de acolo… Dar cît poți să îți iei pe o tavă?! Îți mai puteai lua 100 de Ouzo și vin cît doreai. Dar cît poate să bea un om ori să mănînce?! Și erau ospătari care debarasau și, atunci, am tras concluzia: <Domn`le cîtă economie!>. Pentru că, eu, dacă mă duc la nuntă, din aperitiv iau două-trei guri, din aperitivul cald la fel, vine friptura și la fel… Este o risipă organizată. Așa e obiceiul. Chiar nu i-am întrebat pe agenții economici ce se întîmplă cu mîncarea rămasă, poate dau la vreun cămin, dar și aici intervin probleme delicate, s-au mai întîmplat. Dar este o risipă, într-adevăr, aici trebuie să tragem un semnal de alarmă, dar dacă acesta este obiceiul, noi ne supunem”. Vasile Andriciuc, primarul comunei Șcheia, localitate în care sînt nu mai puțin de 12 săli de nunți.