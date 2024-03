Regula în școală trebuie să o facă adultul, și nu elevul

La școală, cu țigara în colțul gurii

„Sînt și elevi care fac ce vor în școală. Și rezultatele se văd și la aceste simulări, dar mai grav este că rezultatele se văd în aceste fapte pe care le comit. Noi nu am avut în județ așa ceva, încă (referire la cazul elevului din Tîrgu Mureș care a fost exmatriculat, cu greu, după ce și-a aprins o țigară în sala de clasă, a făcut gesturi obscene și a bătut o profesoară cu pumnii și picioarele – n.r.). Dar avem și noi în județ elevi care își aprind țigările în curtea școlii, avem elevi care se uită cu dispreț la profesori, avem și elevi care mai simulează că își aprind țigara în timpul orei, elevi care provoacă deranj la ore… iar în momentul în care un astfel de elev începe să țipe, să gesticuleze, să nu fie preocupat de activitatea de la oră, automat și ceilalți elevi sînt deranjați. Problema este că legislația permite așa ceva, adică trebuie să îi faci mustrare scrisă, verbală… și nota la purtare, care pe vremea noastră chiar conta, acum chiar nu mai contează. Țin minte că atunci cînd eram eu elev mi-a spus o doamnă dirigintă <Te tunzi zero!> și am executat imediat, pentru că era mai importantă nota la purtare. Ia să mai încerce un domn profesor să mai facă așa ceva în ziua de azi. Să îi spună unui elev ce mi s-a spus mie… Pe lîngă faptul că ai încălca o grămadă de prevederi legale, ai mai avea și reacția, nu a elevului, a părinților și a întregii societăți, probabil. Ajungem în situația în care profesorul nu prea mai are pîrghii.

Butonul de panică al profesorilor

S-a ajuns în situația în care în anumite școli să existe, să apară, pe whatsapp, noroc de acest nenorocit de whatsapp!, acele <grupuri de disciplină> ale profesorilor, care sînt ca un fel de <buton de panică> – profesorul care are un astfel de elev problematic poate să scrie pe acel grup, să atenționeze conducerea școlii că are o problemă la clasă. Acum, părerile sînt împărțite. Chiar discutam cu cineva din conducerea Inspectoratului Școlar această problemă și spunea că poate sînt și colegi profesori care nu pot să-și țină în frîu elevii, clasa, nu găsesc metodele potrivite, dar sînt și profesori care, oricît ar face, nu au pîrghii. Spunea domnul inspector respectiv că, probabil, este și o cauză aceasta pentru cei tineri de a nu intra în sistemul de învățămînt, pentru că își dau seama unii dintre ei că deși ar fi buni din punct de vedere al formării elevului ca și materie, nu ar face față cu menținerea unei reguli la clasă. Pentru că, oricît am încerca noi, fără o disciplină a elevilor la clasă, fără a respecta niște reguli, nu se va face nimic niciodată. Și dacă vom lăsa elevii singuri să-și facă statutul lor așa cum doresc ei și statutul lor să vină inclusiv cu prevederi pentru cadre didactice nu va duce la nimic bun.

Fără disciplină procesul educativ este pierdut

S-a ajuns cam departe și dacă nu se intervine prin legislație… Părerea mea, trebuie ascultată vocea elevilor prin asociațiile pe care le au, au și idei bune, dar din punctul nostru de vedere regula în școală trebuie să o facă cadrul didactic. Și trebuie să o facă, în primul rînd, legislativul. Dacă lăsăm elevii să-și facă regulile pentru ei… Cei de la Constanța, de exemplu, veneau la un moment dat cu o propunere în statutul lor ca elevii pînă la 14 ani să nu poată primi sancțiuni. Scăderea notei la purtare este o sancțiune, este o exmatriculare pe o anumită perioadă de timp. Ajungem exact ca în cazul acelor minori de la Șcheia sau de la Gura Humorului care dădeau spargere după spargere, se făceau dosare după dosare și cînd ajungeau la Procuratură spuneau <Domnule, sînt minori, nu avem ce să le facem!>. Ajungem și în învățămînt la așa ceva?! Eu cred că regula în școală trebuie să o facă adultul, și nu elevul. Trebuiesc ascultați, prin asociațiile lor, prin reprezentanții lor la nivel național sau zonal, au și idei bune, dar trebuie să înțeleagă și elevii că în școală trebuie disciplină și în școală trebuiesc respectate regulile, pentru că acest lucru nu este în favoarea cadrului didactic, ci este în favoarea lor, a elevilor. În momentul în care nu se respectă anumite reguli la clasă de către unul-doi elevi, procesul educativ este pierdut pentru acea oră, pentru acele ore, iar cei care au de suferit sînt ei. Se văd rezultatele la unele examene și se va vedea și în timp, în viață, cînd vor intra în cîmpul muncii și vor avea aceleași probleme de neadaptare”. Profesorul Traian Pădureț, președintele Pro Educația Suceava.