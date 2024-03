O experiență șocantă. Și pentru elevi, și pentru profesori

„În vacanță am fost la Auschwitz cu un grup de aproximativ 100 de profesori și elevi din județul Suceava. Am vizitat Slovacia, dar în primul rînd Wawel-ul (castelul – n.r.) din Cracovia și Auschwitz-ul, destinația finală. A fost o experiență deosebită, o excursie extraordinară organizată de Colegiul <Nicu Gane> din Fălticeni, de domnul director Bența de acolo. A fost realmente frumos să petrecem această vacanță în Polonia. Copii au fost și de la Liceul Militar, și de la <Nicu Gane>, și de la <Ștefan cel Mare>, și de la <Eminescu>, și de la <Hurmuzachi>, și părinți… a fost ceva deosebit.

Consider că nu prea e în regulă să vizitezi prea des, eu nici nu prea pot să mă duc la Auschwitz… de aceea evit să mai intru acolo. Am avut un șoc prima dată cînd am fost, prin 2003. Am mai fost, dar nu vreau să intru. Este o experiență extrem de dură. Am apreciat, însă, modul în care elevii au reacționat. Unii plîngeau. Realmente m-au impresionat. Bineînțeles că li s-a făcut o expunere înainte, o succintă expunere de către domnul Bența, care a fost organizator și s-au comportat într-un mod foarte bun chiar. Părinții care au fost… am rămas uimit cît de mulți oameni au vrut să viziteze Auschwitz-ul și ce impresii au cules de acolo.

Auschwitz este foarte mare, e un întreg complex acolo. E un spațiu foarte, foarte larg. Sînt trei lagăre – Auschwitz 1, 2, 3. Sînt bine organizate. De la an la an se fac foarte multe investiții. În fiecare vară sînt șapte milioane de turiști din întreaga lume. Chinezii, japonezii sînt cei mai numeroși pe perioada sezonului de vară, înțeleg. Dar și ceilalți. Se organizează diverse ceremonii, de fiecare dată întîlnesc grupe de evrei, de studenți de la instituțiile lor de învățămînt, rabini care se roagă, evrei care se reculeg, persoane care relaționează într-un anumit fel. Deci, de la an la an se fac investiții, iar interesul turiștilor crește. Se promovează foarte multe materiale legate de Auschwitz… Este foarte, foarte interesant.

(Se găsesc acolo) de la ținutele copiilor – vezi acolo papucei, hăinuțe, fotografii… de la 2 la 5 ani, apoi vezi adulții, îi vezi pe cei mai în vîrstă. Apoi părul care le-a fost recoltat, apoi îmbrăcămintea și, bineînțeles, fotografii… Sînt locuri ale memoriei, cum le numim. De fapt, locuri ale suferinței, unde au fost deținuți. Unii au murit, acolo au fost executați. Execuțiile erau sumare, foarte rapide, erau pentru orice. O organizare extrem de ingenioasă, dar din păcate pentru lichidarea fizică. Aveau ca scop dezumanizarea și lichidarea evreiască. Auschwitz-ul este un loc unde s-a urmărit eliminarea evreilor și după aceea, sigur, mai sînt cîteva categorii, dar evreii sînt cei care au fost vizați.

Auschwitz se află în afara localității Oswiecim, altfel, o localitate foarte frumoasă, la cîțiva kilometri de Auschwitz, dar există o rețea de transporturi care face legătura. Se poate ajunge foarte ușor, există foarte multe indicatoare, ghizi care traduc în toate limbile, mai puțin în română”. Doctorul Daniel Hrenciuc este inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava și predă la colegiile naționale ”Petru Rareș”, ”Mihai Eminescu” și ”Ștefan cel Mare”.