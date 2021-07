Nuntașul profesionist

”Anul ăsta am bifat vreo cinci nunți pînă acuma, de cînd cu semi-pandemia. În 2019 am fost la vreo 100 de nunți. Eu sînt un nuntaș de meserie, dar anul trecut a fost unul atît de liniștit din acest punct de vedere. În acest an nunțile au început timid, însă eu mai am trei luna asta. De-a lungul timpului, cel mai mult, într-o noapte am mers la patru nunți. Am avut și eu nunți, mi-au fost oamenii la nuntă și e o problemă de demnitate, de respect, dacă omul ți-a fost la nuntă trebuie să te duci și tu. Pînă la sfîrșitul anului s-ar putea să prind 50 de nunți. Sper să nu se aglomereze COVID-ul prin toamnă și să apară iarăși restricții. E o adevărată dramă pentru tinerii care și-au programat căsătoriile și le-au amînat. Și-au făcut costume, rochii, s-au mai îngrășat, nu le mai vin hainele, trebuie să o ia de la capăt, și-au făcut și ei o strategie. E foarte complicat. Îi compătimesc pe cei aflați în această situație, pentru că nu-i de glumit”. Primarul Sucevei, Ion Lungu.