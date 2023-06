Nu orice fel de Coastă, ci de Fildeș

„Coasta de Fildeș este un stat de stînga, cu politici de stînga, în care Guvernul își asumă tot. Guvernul își asumă în primul rînd să asigure un loc de muncă fiecărui cetățean. În Coasta de Fildeș sînt mai multe forțe politice care s-au războit, dar care de aproximativ 10 ani și-au dat mîna în interesul societății. Și-au dat mîna pentru ca ivorianul mediu să o ducă bine, să aibă loc de muncă, să aibă ce mînca. Acolo cred că nu există conceptul de șomaj. La instituții paza este asigurată și de gardieni. Sînt și locuințe particulare unde în față stau gardieni, probabil la oameni mai înstăriți. Nu pentru că ar exista pericol, ci pentru a fi locuri de muncă. Nu mai spun cum sînt întreținute grădinile, parcurile, pădurile. Am făcut cu ajutorul colegilor de la Geografie o aplicație geografică într-o pădure virgină din Abidjan. Era ca pe bulevard la noi. Am mers 11 kilometri dus, 11 kilometri întors o zi întreagă. Este o locație extrem de bine întreținută, iar silvicultorii sînt acolo și au punctul lor de cercetare. Toată societatea este antrenată pentru a face ceva și pentru a asigura locuri de muncă oamenilor. Coasta de Fildeș este o țară foarte sigură. Eu am fost și în alte țări din Africa, însă aici mi se pare că totul se desfășoară normal. Am putut merge pe străzi singure, ne-am plimbat, am intrat în magazine, în librării, ne-am întîlnit cu oamenii. În Coasta de Fildeș lumea este foarte amabilă, civilizată. Lumea are o atitudine civilizată, ca în Occident. Nimeni nu te privește mai curios, deși acolo populația albă este în număr foarte mic. Toată lumea este perfect liniștită, calmă. Mergeam pe stradă și nu au fost nici un fel de probleme de comunicare cu populația. Nu ne-am așteptat să întîlnim această realitate și am fost foarte mîndre că Suceava este unul din partenerii privilegiați din Coasta de Fildeș, prin USV”. Profesoara Sanda-Maria Ardeleanu, directorul Bibliotecii USV, a fost la Abidjan într-un program Erasmus împreună cu decanul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, profesorul universitar doctor Carmen Năstase, și cu directoarea Departamentului de Geografie, lectorul universitar doctor Despina Saghin.