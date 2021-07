Lavandă și rozmarin de Nisa

”Am fost la Lille prin 2006, am niște amintiri foarte frumoase. Lille este în partea de nord-est, foarte aproape de granița cu Belgia, un oraș splendid unde am mers în 2006 cu o delegație a Consiliului Județean, pentru că atunci era o înfrățire între Lille și Suceava. A fost în acel moment organizată o expoziție a artiștilor suceveni acolo. Și maestrul PIM a făcut parte din acea echipă. Era doamna Stela Acatrinei (vicepreședinte al CJ – n.r.) și cu dumneaei am mers. Este un oraș splendid, o zonă frumoasă, diferită de sudul Franței și partea centrală, unde terenul este plat. Sînt culturi mari de hamei. Poți să iei avionul de Bruxelles și să mergi la Lille, poți vizita un muzeu extraordinar cu tablouri a lui Henri Matisse. Orășelul unde s-a născut Matisse și familia lui avea o manufactură de mătase. El practic și-a format ochiul și simțul culorii pe modelele acelea prin care ei colorau mătasea. Este unul din pictorii mei preferați. Am mai fost la Nisa, în sud, Coasta de Azur. Nisa este un amfiteatru natural care e așezat în jurul unui golf natural, Golful Îngerilor, unde am ajuns prima dată în 1994 cu o bursă. Mi-e dor de aerul acela de mare, de mirosurile de lavandă, de rozmarin, de peștele acela mediteranean”. Prof.univ.dr. Elena-Brândușa Steiciuc.