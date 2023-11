La pauză erau dați afară, la final au petrecut cu lăutarii

”La un asemenea meci, pot să spun că îl visez și acuma. Îl știu pas cu pas. Un asemenea meci să știi, Sorine, că nu se uită așa ușor. Eu m-am gîndit să nu luăm multe, nu să întoarcem rezultatul. Măcar să stopăm scorul. Cînd am văzut că-i 4-1, bă, la 4-2 hai că ne-a bătut liderul cu 4-2. La 4-3 am început să sperăm, pe la 4-4 strigam la Salomir (arbitrul partidei – n.r.): <Gata, gata!>. Și îți dai seama că la 5-4 nu ne venea să credem. La pauză, domnul Eugen Huțu (patronul echipei – n.r.), Dumnezeu să-l odihnească, ne-a scos afară pe mine și pe Crainiciuc (directorul sportiv al Forestei Suceava – n.r.). I-a zis lui Mircea, <ia-l pe Marin după meci și ușcheala!>. Cum se spune eram echipă nou promovată, condițiile noastre erau vai de mama lor. Era o decizie cam drastică. Dar am avut remontada asta. Chiar e ceva hazliu: am avut un conducător (la club – n.r.), pe nea Dinu, și îl sună după meci pe Huțu: <Șefule, trezește-te, scoală că am bătut cu 5-4!>. Ăla a început să îl înjure. <Bă, mă iei la mișto?!>. <Șefu!….>. I-a închis telefonul. Iar telefonul: <Șefu`, i-am bătut cu 5-4, uită-te la televizor!>. A făcut ce-a făcut și l-a crezut pe ăla, s-a îmbrăcat și a adus lăutarii la hotel. După meciul ăsta nu ne-am umplut de prea mulți bani, pentru că și banii ăia i-a dat în rate. Să știi că, din păcate, în aceea perioadă organele locale foarte multe bețe-n roate le-au băgat echipei de fotbal și lui Eugen Huțu. Acesta a fost și sfîrșitul Forestei. Politicul a făcut în așa fel ca echipa să dispară”. Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al Forestei Suceava pe cînd echipa evolua în prima ligă. Pe 11 noiembrie 2023 s-au împlinit 23 de ani de cînd, la București, Foresta a întors meciul cu Dinamo de la 0-4 la 5-4.