La ora 06.00, la stadion, pentru concertul de la ora 20.00

„La concertul de pe stadionul din Viena am întîlnit persoane cu aceleași pasiuni ca mine, oameni foarte buni. De obicei așa sînt fanii lui Harry Styles. Harry este un personaj pozitiv și ne îndeamnă să ne ajutăm unul pe altul oricînd este nevoie, să ne iubim unul pe altul și să fim ceea ce sîntem. Acum vreo trei ani am ascultat două melodii de-ale sale și mi-au plăcut foarte mult. De-atunci l-am tot ascultat. La concert erau adolescenți ca mine, dar și persoane de 40 de ani. Pe stadion se aflau mai mult fete decît băieți, iar atmosfera a fost foarte frumoasă. Concertul lui Harry a durat aproape două ore și cred că a fost cît trebuie. În deschidere a cîntat Wet Leg, o trupă mai nouă. E ok, și Harry a făcut un cover pentru o melodie de-a lor. Eu am ajuns la stadion la ora 06.00 ca să stau la coadă ca să prind un loc mai bun. Am avut bilet în picioare și voiam să prind un loc cît mai bun. Nu am prins loc lîngă scenă, însă eram pe aproape. Am intrat în stadion la ora 17.00 și concertul a început pe la ora 20.00. Organizarea a fost destul de bună avînd în vedere că secțiunea noastră a fost prima care a intrat în stadion și am văzut cum se umple în jur. Am avut apă la mine, dar erau și oameni din partea organizatorilor care împărțeau gratuit apă în stadion. Harry avea momente cînd vorbea cu publicul și mereu e așa, adică interacționează foarte des. Aș mai merge la concerte Harry Styles. Am o prietenă care-i și ea fan Harry Styles și ar vrea să meargă și ea la un concert de-al lui. Biletul la concertul din Viena a costat în jur de 100 de euro”. Maria Coman este elevă în clasa a X-a la Științe Sociale bilingv româno-franceză, la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava.