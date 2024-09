La medicul de familie, ca la aprozar

”A început să crească procentul celor care intră în cabinet și spun: <Eu vreau>. Da, deci nici măcar te rog frumos. <Eu am venit numai după o trimitere>, ca și cum sîntem la aprozar și cerem un kilogram de roșii, da? De asemenea, au diverse păreri despre tratamente, despre diagnostice, împrumutate de pe eternul Google care este atotștiutor, de la vecini, de pe Facebook, tot felul de rețete care sînt și ți le impun să i le dai. În momentul în care, mă rog, încerci să îl lămurești că nu ești acolo, mă rog, ca să stai așa și să îl asculți pe el, și să îi dai ce vrea el, de obicei se simte foarte lezat. Și de asta spun, este uimitor, cum, mă rog, că tineretul are această concepție, sigur, au crescut într-o perioadă care nu i-a avantajat sub nici o formă la acest capitol, dar este vorba de persoane, eu care am atîția ani de activitate, am 47 de ani de activitate, vreau să vă spun că sînt pacienți pe care-i am de o viață și care, în ultimii ani, au devenit foarte impulsivi și foarte revendicativi cu privire la niște lucruri. Se duc la specialistul de resort unde vor ei, că pe mine mă doare inima sau mă doare ficatul, că e în dreapta, în stînga, în sfîrșit. Așa. Și vin de acolo nemulțumiți, că de fapt acela n-are timp să stea foarte mult de vorbă cu el, că l-a tratat nu știu cum și nu știu cum, și tot la mine ajunge înapoi. Plus că i-au mai spus și copiii, de exemplu, că ar trebui să se ducă și la ăla, și la ăla, și la ăla, și eu sînt obligată să-i dau bilet de trimitere. Deci, este o … nu știu cum să-i spun eu, o atmosferă foarte neprielnică practicării acestei specialități. Pe de altă parte, mai este un lucru: nu vine nimeni, pentru că noi sîntem obligați să ne administrăm cabinetele ca o mică afacere. Facem multe hîrtii. Foarte multe hîrtii și foarte multe griji și foarte multe taxe. Apoi, oamenii nu au înțeles că asigurarea pe care o au nu este suficientă în toate cazurile, nu acoperă tot ce ar trebui să facă un pacient și că uneori ar fi mai bine să fie ascultători și să facă ce spune medicul de familie, fără să mai umble. Toată lumea vrea RMN, toată lumea vrea CT, toată lumea vrea nu știu ce mai vrea, astfel încît, vă spun, este o atmosferă extrem de dificilă pentru această meserie”. Medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, despre relația dificilă cu unii dintre pacienți și despre lipsa de atractivitate a specializării Medicină de Familie, pe care tinerele generații de medici o ignoră.